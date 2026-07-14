Será noticia: Último día de sanfermines, toma de posesión de Iñaki Subijana y reacciones a la sentencia del Supremo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 14 de julio de 2026:

- Último día de sanfermines: Los sanfermines 2026 llegan esta próxima medianoche a su con el tradicional 'Pobre de mí'. Pero antes, habrá un sin fin de actividades en Pamplona para todo los públicos.

- Toma de posesión de Iñaki Subijana: El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, renovado en el cargo, toma posesión a las 13:00 horas en el Palacio de Justicia.

- Reacciones a la sentencia del Supremo: El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula que el Gobierno Vasco pueda exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" en relación al conocimiento del euskera que a los funcionarios. El Gobierno Vasco valorará la sentencia tras el Consejo de Gobierno.