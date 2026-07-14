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48 urteko zigorra ezarri diete Panaman Eneritz Argintxona erandiotarra hiltzeagatik akusatutako bi gizonei

30 urteko zigorra bete beharko dute feminizidioagatik eta beste 18 larriagotutako lapurretagatik. Ertamerika zeharkartzen ari zen Argintxona 2024ko udan, eta uztailean hil zuten, Bocas del Toro artxipelagoan zegoela. Ikerketak argitu duenez, orain kondenatutakoek kolpatu egin zuten neska "bere gauzak kentzeko asmoz", eta heriotza eragin zioten.

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Eneritza Argintxonaren hileta, Erandion. EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Panamako auzitegi batek 48 urteko kartzela-zigorra ezarri die bi gizoni Eneritz Argintxona Fraile 30 urteko turista bizkaitarra hiltzeagatik eta lapurreta egiteagatik, Bocas del Toro artxipelagoan (Karibe), 2024ko uztailean.

Ekainaren amaieran Justiziak erruduntzat jo ostean, astelehen honetan epaia irakurri dute, eta 30 urteko zigorra ezarri diote bakoitzari feminizidio delituagatik, eta 18 urtekoa lapurreta larriagotuagatik Ministerio Publikoak (MP, Fiskaltza) prentsa-ohar batean zehaztu duenez.

Epaiketan zehar, Bocas del Toroko Fiskaltza Erregionalak bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea lortu du, 2024ko uztailaren 23an Isla Carenero herrian izandako gertakariengatik egindako ahozko epaiketan. Zehazki, Fiskaltzak frogatu ahal izan du atxilotuetako batek matxete baten kirtenarekin bortizki jo zuela gaztea, eta besteak mugikorra eta argazki-kamera lapurtu zizkiola. 

"50 froga baino gehiago aurkeztu dituzte, bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea ahalbidetu zuten lekukotza, eta froga perizial eta dokumentalen artean", eta, horiekin guztiekin, aho batez eman du epaia auzitegiak.

Argintxona Fraile, jatorriz Erandiokoa, 2024ko uztailaren 23an ikusi zuten azkenengo aldiz Carenero uhartean, Bocas del Toro artxipelagoan. Bi egun geroago, hilotz bat topatu zuten hondartza batean, eta egun batzuetara egiaztatu zuten hildakoa emakume bizkaitarra zela. 

Emakumea buruan jasotako kolpe baten ondorioz hil zela argitu zuen autopsiak, eta, hortaz, hasieratik baztertu zen istripuaren aukera.

Erandio Panama Delituak Erailketak Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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