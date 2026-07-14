SAN FERMIN
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Bi adarkatu sanferminetako azken entzierro azkar eta arriskutsuan

Jandillako zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute ibilbidea. Guztira, bederatzi pertsona eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.

PAMPLONA, 14/07/2026.- Un toro de la ganadería extremeña de Jandilla embiste a varios mozos al principio de la calle Mercaderes, durante el último encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/Villar López
2026ko San Ferminetako zortzigarren entzierroa. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro zortzigarren entzierroa

Iragarkia
18:00 - 20:00
Sanferminak Iruñea Nafarroa Gizartea

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Joxerramon Bengoetxea: “Plazak behin behinekoak dira, nahiz eta propio sortu zitzaien”

Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adierazi du euskarazko kalifikazio baxuengatik errekurtsoa aurkeztu zuten ikasleentzako plazak "behin-behinekoak" direla, eta guzti hori "auto judizialetan jasota" dagoela ziurtatu du. Horrenbestez, plaza horiek ez dute bermatzen unibertsitatean jarraitzea; izan ere, euskarako notak batez bestekorako balioko balu, askok plazarik gabe geratuko lirateke. Gainera, errektoreak azaldu duenez, "normaltasunez" ari da aurrera egiten matrikulazio prozesua eta mozketak notak, beste urte batez.

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