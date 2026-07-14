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Las defunciones repuntan un 3,7 % en Euskadi con 23 214 muertes en 2025

Los datos publicados por Eustat reflejan un incremento de 822 muertes respecto al año anterior, un repunte que ha afectado a los tres territorios de la CAV. Este aumento de la mortalidad se concentra especialmente en el grupo de mayores de 80 años, mientras que los tumores se consolidan como la principal causa de fallecimiento.
(Foto de ARCHIVO) Una pareja cruza de la mano un paso de peatones de la Gran Vía de Madrid. Marta Fernández / Europa Press 02 agosto 2019, opinión, encuensta, gente, calle, vacaciones, ciudad, turistas, calor, pareja, jóvenes, mochila. 02/8/2019
Gente paseando. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Heriotza kopuruak % 3,7 egin du gora Euskadin 2025ean, 23.214 hildakorekin
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EITB

Última actualización

El número de fallecimientos en la Comunidad Autónoma Vasca aumenta un 3,7 % en 2025 y alcanza los 23 214 decesos, según los últimos datos de Eustat. Este incremento, que representa 822 muertes más que el año anterior, se debe principalmente a tumores y a un repunte del 26,5 % en enfermedades respiratorias, lo que afecta mayoritariamente a mayores de 80 años.

El informe del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) señala que las defunciones se incrementan en todos los territorios. Bizkaia lidera el volumen total y el crecimiento con 12 515 defunciones (un 3,9 % más que en 2024). Le sigue Gipuzkoa con 7588 fallecimientos (+3,6 %), mientras que Álava registra 3111 decesos (+2,8 %).

En cuanto a las localidades de más de 40 000 habitantes, destaca el fuerte incremento del 15 % registrado en Irun (683 muertes) y del 5,3% en Getxo (789 muertes). En las capitales, Bilbao suma 4022 decesos (+2,8%), Vitoria-Gasteiz alcanza los 2314 (+3,4%) y San Sebastián cierra el año con 2074 (+1,5%).

Por meses, diciembre se sitúa como el más crítico del año al anotar un notable ascenso del 14,9% en la mortalidad interanual.

Una población cada vez más longeva

La edad media de las personas fallecidas en la CAV se sitúa en 81,7 años, lo que supone un incremento de 1,8 años en una década. Por sexos, la brecha de longevidad se mantiene: las mujeres mueren a los 84,7 años de media frente a los 78,6 de los hombres.

El grueso de la mortalidad se concentra en las edades avanzadas, donde el 65,8 % de las personas tiene 80 o más años (15 273 decesos). Dentro de este grupo, destaca que 625 personas fallecen con 100 años o más y el 82,9 % son mujeres. En el extremo opuesto, la mortalidad infantil se cobra la vida de 32 menores de un año durante el 2025.

Los tumores lideran las causas de muerte

Los tumores se consolidan como la primera causa de muerte en Euskadi con el 26,7 % del total (6187 muertes), seguidos muy de cerca por las enfermedades del sistema circulatorio, con un 25, 1% (5.818 decesos). En tercer lugar se sitúan las enfermedades del sistema respiratorio, que con 2358 casos sufren un preocupante incremento del 26,5 % respecto a 2024.

Los tumores son la principal causa en hombres, mientras que las enfermedades cardiovasculares lideran en las mujeres. 

Euskadi pierde población: hay más muertes que nacimientos

El balance demográfico del año confirma el envejecimiento de la sociedad vasca, ya que el crecimiento vegetativo —la diferencia entre los nacimientos y las defunciones— es negativo en todo el territorio de la CAV. Al haber 9870 muertes más que nacimientos, la población pierde habitantes por vía natural. 

Por provincias, Bizkaia anota el saldo más negativo con un descenso de 5888 personas, seguida de Gipuzkoa (-3034) y Álava (-948).

Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Eustat Sociedad

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