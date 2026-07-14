Las defunciones repuntan un 3,7 % en Euskadi con 23 214 muertes en 2025

El número de fallecimientos en la Comunidad Autónoma Vasca aumenta un 3,7 % en 2025 y alcanza los 23 214 decesos, según los últimos datos de Eustat. Este incremento, que representa 822 muertes más que el año anterior, se debe principalmente a tumores y a un repunte del 26,5 % en enfermedades respiratorias, lo que afecta mayoritariamente a mayores de 80 años.

El informe del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) señala que las defunciones se incrementan en todos los territorios. Bizkaia lidera el volumen total y el crecimiento con 12 515 defunciones (un 3,9 % más que en 2024). Le sigue Gipuzkoa con 7588 fallecimientos (+3,6 %), mientras que Álava registra 3111 decesos (+2,8 %).

En cuanto a las localidades de más de 40 000 habitantes, destaca el fuerte incremento del 15 % registrado en Irun (683 muertes) y del 5,3% en Getxo (789 muertes). En las capitales, Bilbao suma 4022 decesos (+2,8%), Vitoria-Gasteiz alcanza los 2314 (+3,4%) y San Sebastián cierra el año con 2074 (+1,5%).

Por meses, diciembre se sitúa como el más crítico del año al anotar un notable ascenso del 14,9% en la mortalidad interanual.