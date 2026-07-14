VIOLENCIA MACHISTA
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Segunda agresión sexual de alta intensidad durante los sanfermines

El balance de los sanfermines registra 25 denuncias por delitos sexuales, 22 de ellas por tocamientos, tras confirmarse una segunda agresión de alta intensidad. Así lo ha anunciado el alcalde de Pamplona.

PAMPLONA, 12/07/2026.- La Plaza del Castillo de Pamplona, centro neurálgico de los Sanfermines, ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación. Ha sido al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas. EFE/ Jesús Diges

Protesta contra la violencia machista en Pamplona. Foto de archivo. 

Euskaraz irakurri: Intentsitate altuko bigarren sexu eraso bat izan da sanferminetan
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EITB

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A pocas horas de que el "Pobre de mí" marque el final de los sanfermines 2026, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, confirma un balance de 25 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 22 corresponden a tocamientos de diferente consideración. El balance global de las fiestas, que se valoraba positivamente, ha quedado ensombrecido por la confirmación a última hora de un segundo delito calificado como agresión sexual de alta intensidad. La primera de las agresiones sexuales de alta intensidad ocurrió durante el primer fin de semana de las fiestas. 

Según el alcalde pamplonés, las fiestas han sido "relativamente tranquilas", con una "altísima participación" en todos los actos, menos denuncias y más detenciones, un balance positivo en el que destaca como punto negro la violencia machista. 

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Octava, la celebración que cierra los actos religiosos de las fiestas de San Fermín, donde tras nueve días de fiestas ha considerado que "el ambiente en general de calle ha sido bueno", aunque condicionado en buena medida también por el excesivo calor.

En cuanto a los delitos registrados, como ya es habitual, los principales han sido pequeños hurtos. "Ha disminuido el número de denuncias y, en cambio, ha aumentado el número de detenciones, lo cual habla una vez más de la eficacia de la Policía Municipal y del resto de cuerpos policiales durante San Fermín", ha subrayado.

En el terreno delictivo, Asiron ha lamentado "un aspecto en el que todavía hay mucho que avanzar" como es el de las agresiones sexistas que se siguen registrando. El alcalde ha destacado que estos casos han terminado con en torno a un 80 % de detenciones, "lo cual yo creo que habla también de esa eficacia policial".

Del resto de delitos sexuales, una denuncia ha sido por un intento de agresión y dos más por agresiones consideradas como alta intensidad, según datos de la Junta de Protección Civil que se ampliarán en el balance definitivo que se ofrecerá mañana.

Asiron ha querido finalizar "en positivo" y ha hecho "una especial exhortación a terminar las fiestas en perfecta convivencia y en perfecto respeto", refiriéndose a la semifinal del Campeonato del Mundo de fútbol que esta noche disputan España y Francia.

"No podemos sino hacer una vez más una exhortación a que todo vaya bien, a que cada uno intente disfrutar del final de San Fermín sin molestar el respeto ni molestar la convivencia. En Pamplona hay sitio para todos y todas. Por lo tanto, terminemos las fiestas como han ido transcurriendo, en un buen ambiente de convivencia y sin problemas", ha pedido.

Fiestas de San Fermín Pamplona Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

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