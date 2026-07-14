David Sanchezi enplegu publikorako 9 urteko inhabilitazioa ezarri diote
Badajozko Auzitegiak prebarikazio administratiboko delitu baten egile jo du Espainiako Gobernuko presidentearen anaia.
Badajozeko Auzitegiak bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio enplegu publikorako David Sanchezi, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik.
Era berean, Miguel Angel Gallardo Badajozeko Aldundiko presidente ohiari 18 urteko inhabilitazioa ezarri diote enplegu publikorako, prebarikazio administratiboko bi delituren egile gisa, David Sanchez eta horren lagun Luis Carrero kontratatzeagatik.
Badajozeko Auzitegiak astearte honetan emandako sententzian jasotzen denez, David Sanchez prebarikazio administratiboa gauzatzeko beharrezko laguntzaile eta egile da; bere lanpostuaren izenaren aldaketarekin lotura izango luke delituak.
Izan ere, epaileak jaso duenez, Badajozeko 'kontserbatorioetako koordinatzaile' lanpostua, 2017ko uztailean eskuratu zuena, 'Arte Eszenikoen Bulegoko buru' izatera pasatu zen 2022an, eta horrek "Goi Zuzendaritzako langile gisa esleitutako lanpostua nabarmen eraldatzea" ekarri zuen, besteak beste "bateraezintasuna" ezabatuz, "David Sanchezen nahi pertsonaletara egokitzeko" asmoz.
Miguel Angel Gallardori dagokionez, auzitegiak antzeko bi delituren egiletzat jo du: David Sanchezen lanpostuaren nomenklatura aldaketarekin lotutakoa bat, eta 'kontserbatorioen koordinatzaile' lanpostua sortu eta ondoren David Sanchezi esleitzearekin lotutakoa bestea.
"Lanpostu hori sortzea ez da ez beharrezkotzat ez premiazkotzat jotzen, edukirik gabea plaza baita, eta haren sorrera esleipendunaren interes partikularraren ondorio izan baitzen, eta ez interes orokorraren ondorio", dio epaiak.
Gainerako auzipetuei dagokienez, denak ere Badajozeko Diputazioko kargudun eta kargudun-ohiak, Badajozeko Auzitegiak bederatzi urteko desgaikuntza berezia ezarri die kargu edo enplegu publikorako, prebarikazio administratiboko delitu batengatik, bai David Sanchezen plazaren kasuan, bai horren lagun Luis Carreroren plazarenean, auzipetua dena aldi berean eta Aldundian 'Mugaz Gaindiko Jardueren Programen buru' gisa sartu zena.
Auzipetutako hamaika lagunak errugabe jo ditu influentzia-trafikoaren delitutik.
Maiatzaren 28an hasi eta David Sanchez Badajozeko Diputazioan kontratatzeko epaiketa eta ekainaren 9an geratu zen epaiaren zain, defentsen behin betiko txostenak irakurri ondoren. Defentsek absoluzioa eskatzen zuten hamaika akusatuentzat.
Epaiketak zazpi herri-akusazio izan ditu: PP eta Vox alderdiez gain, Manos Limpias, Hazte Oir, Abogados Cristianos, Liberum Elkartea eta Iustitia Europa erakundeak.
Auzia 2024ko maiatzean hasi zen, Manos Limpias erakundeak lehen salaketa aurkeztu zuenean, eta, beraz, Espainiako Gobernuko presidentearen anaiaren aldeko entxufismo kasu bat zela uste zuen, eta, ondoren, gainerako herri akusazioak gehitzen joan ziren.
Herri-akusazioek hiru urteko espetxe-zigorra eta 12 urteko gaitasungabetzea eskatzen zuten David Sanchezentzat; Fiskaltzak, guztien absoluzioa.
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