Euskara
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Akatsa litzateke fokua polemikan jartzea, euskarak bizitasun handiko unea bizi baitu"

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak Auzitegi Gorenak berretsi duen epaia izan du hizpide. Horren arabera, Eusko Jaurlaritzak ezin izango dizkie eskatu funtzionarioen "hizkuntza-baldintza berak" azpikontratutako enpresetako langileei.

Eusko Jaurlaritza Euskara Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinez (Sumar): “Hauteskunde orokor erabakigarriak egongo dira, eta gure helburua da gobernu aurrerakoiari eustea”

Asteburuan Madrilen egin den Sumar alderdiaren ezohiko batzarraren ostean, Lander Martinez diputatuak adierazi du “arrakastatsua” izan dela prozesua; bertan, Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez zuzendaritzako koordinatzaile berri izendatu dituzte. Era berean, azpimarratu du alderdiaren lehentasuna datorren urteko hauteskunde orokor erabakigarrietan “gobernu aurrerakoi bati eustea” izan behar dela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X