Kongresuak aurrekontuen defizitaren bidea bozkatuko du, baina ez du aurrera ateratzeko aukerarik
PPk, Voxek eta Juntsek dagoeneko iragarri dute aurka bozkatuko dutela, eta bigarren bozketa bat egingo da uztailaren 23an.
Diputatuen Kongresuak astearte honetan ezohiko osoko bilkura egingo du, 2027ko Estatuko Aurrekontu Orokorretarako (EAO) ezarritako defizit-ibilbideari eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuei buruzko lehen eztabaida eta bozketa egiteko. PPk, Voxek eta Juntsek osatutako gehiengoak dagoeneko adierazi du proposamenaren aurka dagoela.
Administrazio publikoek bete beharreko defizit-ibilbidea eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuak dira Gobernuak Aurrekontuen proiektua Kongresuan aurkeztu aurreko urratsa. Gobernuaren aurreikuspenen arabera, proiektua uda ondoren aurkeztuko da.
España ministroak "hausnarketa" eskatu die alderdiei
Ogasun ministro Arcadi Españak Ministroen Kontseiluan defizit-ibilbidea eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuak aurkeztu zituenean, talde politikoei "hausnarketa" eskatu zien, "alderdikeriazko interesak alde batera utzi eta guztion ongia lehenesteko".
Hala ere, legegintzaldi honetan aurretik ere gertatu den bezala, Kongresuan gehiengo osoa duten PPk, Voxek eta Juntsek dagoeneko iragarri dute defizit-ibilbidearen aurka bozkatuko dutela. Horrenbestez, uztailaren 23rako aurreikusita dagoen beste ezohiko osoko bilkura batean egingo da bigarren bozketa.
Bigarren bozketa horretan ere proposamena baztertzen bada, Gobernuak Aurrekontuen izapidetzearekin aurrera jarraitzeko asmoa du, baina defizit-ibilbide berri batekin, Europar Batasunak fiskalitatearen arloan ezarritako mugak errespetatuko dituena. Irtenbide hori Estatuaren Abokatutzak babestu zuen.
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