Bozketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kongresuak aurrekontuen defizitaren bidea bozkatuko du, baina ez du aurrera ateratzeko aukerarik

PPk, Voxek eta Juntsek dagoeneko iragarri dute aurka bozkatuko dutela, eta bigarren bozketa bat egingo da uztailaren 23an.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentarios a los miembros del Consejo de Ministros. Jesús Hellín / Europa Press 22/4/2026
Diputatuen Kongresuaren irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Diputatuen Kongresuak astearte honetan ezohiko osoko bilkura egingo du, 2027ko Estatuko Aurrekontu Orokorretarako (EAO) ezarritako defizit-ibilbideari eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuei buruzko lehen eztabaida eta bozketa egiteko. PPk, Voxek eta Juntsek osatutako gehiengoak dagoeneko adierazi du proposamenaren aurka dagoela.

Administrazio publikoek bete beharreko defizit-ibilbidea eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuak dira Gobernuak Aurrekontuen proiektua Kongresuan aurkeztu aurreko urratsa. Gobernuaren aurreikuspenen arabera, proiektua uda ondoren aurkeztuko da.

España ministroak "hausnarketa" eskatu die alderdiei

Ogasun ministro Arcadi Españak Ministroen Kontseiluan defizit-ibilbidea eta aurrekontu-egonkortasunaren helburuak aurkeztu zituenean, talde politikoei "hausnarketa" eskatu zien, "alderdikeriazko interesak alde batera utzi eta guztion ongia lehenesteko".

Hala ere, legegintzaldi honetan aurretik ere gertatu den bezala, Kongresuan gehiengo osoa duten PPk, Voxek eta Juntsek dagoeneko iragarri dute defizit-ibilbidearen aurka bozkatuko dutela. Horrenbestez, uztailaren 23rako aurreikusita dagoen beste ezohiko osoko bilkura batean egingo da bigarren bozketa.

Bigarren bozketa horretan ere proposamena baztertzen bada, Gobernuak Aurrekontuen izapidetzearekin aurrera jarraitzeko asmoa du, baina defizit-ibilbide berri batekin, Europar Batasunak fiskalitatearen arloan ezarritako mugak errespetatuko dituena. Irtenbide hori Estatuaren Abokatutzak babestu zuen.

Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinez (Sumar): “Hauteskunde orokor erabakigarriak egongo dira, eta gure helburua da gobernu aurrerakoiari eustea”

Asteburuan Madrilen egin den Sumar alderdiaren ezohiko batzarraren ostean, Lander Martinez diputatuak adierazi du “arrakastatsua” izan dela prozesua; bertan, Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez zuzendaritzako koordinatzaile berri izendatu dituzte. Era berean, azpimarratu du alderdiaren lehentasuna datorren urteko hauteskunde orokor erabakigarrietan “gobernu aurrerakoi bati eustea” izan behar dela.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

De Andres (PP): “Euskal gizartearen parte batek bullying-a jasaten du: ertzainek, alkateek eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenek”

Javier de Andres EAEko PPko presidentea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta salatu du euskal gizartearen zati batek “bullyinga” jasaten duela. Haren esanetan, horien artean daude “ertzainak, CCOOko kideak, alderdi guztietako alkateak —batekoak izan ezik—, eta Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenak”. Ildo horretan, De Andresek babestu egin du ErNE sindikatuaren proposamena Zigor Kodea gogortzeko, ertzainei eta udaltzainei egiten zaizkien erasoengatik ezartzen diren zigorrak areagotzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X