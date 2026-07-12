Ikurrina
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Historiako "gertakari ilunenak ez ahaztea" eta biktimak gogoratzea eskatu du Ansolak

Iragarkia
Acto de izada de Ikurriña en el 132 aniversario de la inauguración del primer batzoki del PNV EUROPA PRESS 12/7/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ikurrinaren Eguna ospatu du gaur EAJk Bilbon. Duela 132 urte lehen batzokia zabaldu zenean altxatu zen lehen aldiz, eta orduan bezala, Bilboko Zazpikaleetan ikurrina mastara igo dute. Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ikurrinaren benetako balioekin jeltzaleek duten konpromisoa berretsi du, eta azpimarratu du euren lekua ez dagoela muturretan.

EAJ-PNV Ikurrina Politika

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ERMUA (BIZKAIA), 12/07/2026.- Mari Mar Blanco (2i), hermana de la víctima, junto a Cuca Gamarra (d), durante el acto que el PP celebra en Ermua en recuerdo del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PPk Miguel Angel Blanco oroitu du

Alderdi Popularrak omenaldia egin dio Miguel Angel Blanco zinegotziari Ermuan, ETAk hil zuela 29 urte betetzen direnean. Bertan izan dira Mari Mar Blanco arreba, Javier de Andres Euskadiko popularren presidentea eta Cuca Gamarra alderdiko idazkariordea. Gamarrak salatu du Pedro Sanchezek EH Bilduren botoei esker eusten diola botereari. Eta iragarri du PP gobernura iristen denean Espetxeetako legea aldatuko duela ETAko presoak etxera ez ekartzeko.

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