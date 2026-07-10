LEIRE AUZIA

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Pedraz epaileak Sanchezen kabineteburu eta Correoseko presidente ohia inputatu du Leire auzian

Epaileak argitu egin nahi du Serranok ikerketa judizialak oztopatzeko egindako ustezko ekintza batzuetan izandako parte-hartzea. Ildo horretatik, 2024ko apirilaren 26ko bilera bat eta Leire Diezekin izandako elkarrizketak daude, besteak beste, aztertutako jardueren artean.

(Foto de ARCHIVO) El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de correos y telégrafos, Juan Manuel Serrano Quintana, comparece en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Serrano Quintana comparece para informar en relación con el objeto de la comisión de investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre. Fernando Sánchez / Europa Press 15/9/2025

Juan Manuel Serrano, Pedro Sanchezen kabineteburu ohia eta Correos enpresa publikoko presidente ohia. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santiago Pedraz epaileak Juan Manuel Serrano inputatu du Leire auzian. Guardia Zibilaren ustez, PSOEri eta Espainiako Gobernuari eragiten zieten auzi judizialak oztopatzeko ustezko ekintza batzuetan parte hartu zuen. Serrano, Pedro Sanchezen kabineteburu ohia eta Correos enpresa publikoko presidente ohia da.

Ostiral honetan emandako auto batean, Pedrazek baimena eman die Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) ikertzaileei Correoseko presidente ohiaren mugikorraren edukia aztertzeko, ikertzaileek eskatu bezala. Horrek, gainera, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren babesa du.

Auzitegi Nazionaleko magistratuak urrats hori eman du, UCOren txosten batek Serranoren "rol nagusia" nabarmendu ondoren, "bai SEPIren enpresa-eremuan etekinak lortzearekin lotuta, bai PSOEko kide jakin batzuen zein Espainiako Gobernuaren interesen defentsarekin lotuta, ustez auzi judizialak oztopatuta".

Pedrazek autoan azaldu duenez, Serranok orain arte "erantzukizun lausoa" zuen ikertutako gertakarietan, eta, Guardia Zibilaren txostenaren ondoren, kontratazio publikoan legez kanpoko jardunbideekin nahiz auzi judizialekiko maniobrekin lotutako zantzuak ageri dira.

Testuinguru horretan, Juan Manuel Serrano Correoseko presidente ohiak kontratazio publikoekin eta esleipenekin lotutako ustezko irregulartasunetan izan zezakeen inplikazioa ikertzen ari da epailea.

Autoaren arabera, Correosen ikertutako jarduketak antzekoak dira SEPIren partaidetza duten beste enpresa publiko batzuetan atzemandakoekin, hala nola Mercasan eta Enusan. Ikerketaren arabera, jarduera horien jatorria Leire Diez Filateliako zuzendari kudeatzaile gisa kontratatzean datza. 

Ondoren, Diezek bi kontratazio-prozesu bultzatu omen zituen, epailearen arabera, kontratazio publikoko arauditik kanpo, eta berari edo SEPIko presidente ohi Vicente Fernandezi mesede egin zioten. Magistratuaren ustez, zantzuak daude Serranok jarduera horien berri bazuela esateko, eta argitu nahi du ea soilik onartu zituen edo agindu zituen.

Ikerketak SDEP & Carrillo bulegoari esleitutako kontratuak ere aztertzen ditu. UCOren arabera, bulego horrek Enusa eta Vicente Fernandezekin lotutako jarduketen onurak jaso omen zituen 2022tik 2024ra bitartean. SDEPi esleitutako kontratu guztiak esleitzeagatik, SEPIko presidente ohiak 214.000 euro inguru jaso zituen

Gauzak horrela, epaileak argitu egin nahi du Serranok ikerketa judizialak oztopatzeko egindako ustezko ekintza batzuetan izandako parte-hartzea. Ildo horretatik, 2024ko apirilaren 26ko bilera bat eta Leire Diezekin izandako elkarrizketak daude, besteak beste, aztertutako jardueren artean.

Arrazoi horiek direla eta, Auzitegi Nazionaleko epaileak Serranori luzatu dio ikerketa, eta PSOErekin izan zuen lotura nabarmendu du, 2014 eta 2018 artean Batzorde Betearazle Federaleko kabineteburu izan baitzen.

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