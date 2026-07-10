Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos en el caso Leire
El juez Santiago Pedraz ha imputado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de la empresa pública Correos, en el caso Leire. La Guardia Civil considera que participó en presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno español.
En un auto dictado este viernes, Pedraz autoriza a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que vuelquen y analicen el contenido del móvil del expresidente de Correos, como pidieron estos investigadores, una medida que cuenta además con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado de la Audiencia Nacional da este paso, apoyado por la Fiscalía, después de que un informe de la UCO apuntase al "papel preeminente" de Serrano, tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI", como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.
En su auto, Pedraz explica que Serrano aparecía hasta ahora con una "difusa responsabilidad" en los hechos investigados y, tras el informe de la Guardia Civil, aparecen indicios relacionados tanto con prácticas ilegales en la contratación pública como con las maniobras respecto a causas judiciales.
En este contexto, el juez investiga la posible implicación del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones públicas y adjudicaciones durante su etapa al frente de la empresa.
Según el auto, las actuaciones investigadas en Correos presentan similitudes con las detectadas en otras empresas públicas participadas por la SEPI, como Mercasa y Enusa. La investigación sitúa el origen de estas actuaciones en la contratación de Leire Díez como directora gerente de Filatelia.
Posteriormente, Díez habría impulsado dos procesos de contratación que, según el juez, se realizaron al margen de la normativa de contratación pública y habrían beneficiado a ella misma o al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. El magistrado considera que existen indicios de que Serrano conocía estas actuaciones y trata de determinar si únicamente las consintió o si también las promovió y dirigió.
La investigación también analiza contratos adjudicados al despacho SDEP & Carrillo. De acuerdo con la UCO, este despacho ya se habría beneficiado de actuaciones relacionadas con Enusa y Vicente Fernández habría percibido cerca de 214 000 euros entre 2022 y 2024 por estas adjudicaciones.
Además, el juez quiere esclarecer el grado de participación de Serrano en unas presuntas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales. Entre los elementos analizados figuran su presencia en una reunión celebrada el 26 de abril de 2024, los contactos mantenidos con Leire Díez y diversos mensajes intercambiados entre ambos.
Por estos motivos, el juez de la Audiencia Nacional ha ampliado la investigación a Serrano, destacando también su anterior vinculación con el PSOE, donde fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal entre 2014 y 2018.
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