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El Gobierno Vasco considera "un peligro para la clase trabajadora" que Feijóo gobierne

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Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak uste du Feijoo Espainiako gobernuburu izatea "langileentzat arriskutsua" dela
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EITB

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El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha criticado "el desconocimiento" del presidente del PP al hablar sobre el absentismo laboral, unas palabras, que según él, demuestran que el líder popular es un "peligro para la clase trabajadora".

Gobierno Vasco PP Trabajo Alberto Núñez Feijóo Política

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