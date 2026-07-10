El Gobierno Vasco considera "un peligro para la clase trabajadora" que Feijóo gobierne
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha criticado "el desconocimiento" del presidente del PP al hablar sobre el absentismo laboral, unas palabras, que según él, demuestran que el líder popular es un "peligro para la clase trabajadora".
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