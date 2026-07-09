MEMORIA HISTORIKOA
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Espainiako Gobernuak biktima gisa aitortu du Josu Zabala Erasun, duela 50 urte Guardia Zibilak tiroz hildako irundarra

"Arrazoi politiko eta ideologikoengatik jazarpena" jasan zuela, eta "aitortzarako eta erreparaziorako eskubidea" dio onartutako adierazpenak. 

josu zabala
Josu Zabala Erasunen oroimenezko plaka, Hondarribian. Artxiboko irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak biktima gisa aitortu du Josu Zabala Erasun, duela 50 urte  Guardia Zibilak Hondarribian tirokatuta hil zen Irungo bizilaguna. Memoria Demokratikoaren Legearen barruan emandako urratsa izan da.

'Aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena' goiburupean onartutako testuak dio Zabalak "arrazoi politiko eta ideologikoengatik jazarpena" jasan zuela, eta "aitortzarako eta erreparaziorako eskubidea" duela biktima moduan. 

24 urteko gaztea 1976ko irailean hil zuen Guardia Zibilak tiroz, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zela salatzeko manifestazio batean, Hondarribian. 

Kasu hau lantzen ari den Giza Eskubideen Behatokiak adierazi duenez, oraindik ere, Ferroleko Artxibo Militarrak hilketa honi buruzko dokumentazioa ezkutuan eta sekretupean du. 

Eguneko Titularrak Hondarribia Memoria Historikoa Giza eskubideak Irun Politika

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