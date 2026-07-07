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Transferentzien inguruko negoziazioak ez doazela ondo onartu du Ubarretxenak 

Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburuak onartu du materia zailak dituztela mahai gainean, baina "borondate politikoa" egonez gero oztopoak gainditzea posible dela uste du. 

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritza EFE

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gernikako Estatutua betetzeko falta diren eskumenen negoziazioak ez doazela ondo onartu du Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak, pasa den astean Imanol Pradales lehendakariak esandakoaren ildo beretik. 

Radio Vitorian egin dioten elkarrizketan Ubarretxenak azaldu duenez, arrazoitutako, landutako eta ondo pentsatutako proposamena aurkeztu arren, orain arte "ezezko biribila" jaso dute Espainiako Gobernuaren aldetik eta ez dute kontraproposamenik aurkeztu. Hori dela eta, esertzeko eta negoziatzeko eskatu dio Sanchezen gobernuari

Ubarretxenaren arabera, "horma baten aurka" talka egin dute Madrilen. Konplexutasun teknikoak badaudela aitortu arren, borondate politikoarekin oztopoak gainditu daitezkeela nabarmendu du. 

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Politika Eusko Jaurlaritza

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