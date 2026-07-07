Ubarretxena admite que las negociaciones sobre transferencias "no van bien" y han recibido un "no rotundo"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha reconocido que las negociaciones sobre las nuevas transferencias "no van bien", tal y como reconoció la semana pasada el lehendakari, Imanol Pradales.

En una entrevista a Radio Vitoria, Ubarretxena ha dicho que han recibido "un no rotundo" y tampoco ha habido por parte del Gobierno español "ninguna contrapropuesta" a sus propuestas "trabajadas, razonables y bien pensadas", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que "se siente a negociar y negocie".

Tras asegurar que en Madrid se encuentran tanto un muro 'técnico' como 'político', Ubarretxena ha reconocido que "la complejidad técnica siempre está ahí", pero ha afirmado que "con voluntad política y el trabajo de los técnicos y de los equipos esas dificultades técnicas siempre se pueden solventar y así lo han demostrado los acuerdos que hemos conseguido hasta ahora".