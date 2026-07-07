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Ubarretxena admite que las negociaciones sobre transferencias "no van bien" y han recibido un "no rotundo"

La consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco ha reconocido que son materias difíciles, pero ha asegurado que "con voluntad política siempre se pueden solventar".

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritza EFE
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Transferentzien inguruko negoziazioak ez doazela ondo onartu du Ubarretxenak
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Agencias | EITB

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha reconocido que las negociaciones sobre las nuevas transferencias "no van bien", tal y como reconoció la semana pasada el lehendakari, Imanol Pradales.

En una entrevista a Radio Vitoria, Ubarretxena ha dicho que han recibido "un no rotundo" y tampoco ha habido por parte del Gobierno español "ninguna contrapropuesta" a sus propuestas "trabajadas, razonables y bien pensadas", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que "se siente a negociar y negocie".

Tras asegurar que en Madrid se encuentran tanto un muro 'técnico' como 'político', Ubarretxena ha reconocido que "la complejidad técnica siempre está ahí", pero ha afirmado que "con voluntad política y el trabajo de los técnicos y de los equipos esas dificultades técnicas siempre se pueden solventar y así lo han demostrado los acuerdos que hemos conseguido hasta ahora".

Gobierno de España Pedro Sánchez Política Gobierno Vasco

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