ELECCIONES MUNICIPALES 2027
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El PNV ratifica la candidatura de Mikel Hidalgo a la Alcaldía de Bilbao

El político bilbaíno de 33 años, único candidato propuesto, ha recibido el respaldo de las 13 organizaciones municipales.
Mikel Hildalgo, propuesto candidato del BBB del PNV a la alcaldía de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por PNV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/6/2026
Hidalgo, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EAJk Bilboko Alkatetzarako Mikel Hidalgoren hautagaitza berretsi du
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Agencias | EITB

Última actualización

El PNV ha proclamado este viernes a Mikel Hidalgo, de 33 años, como candidato a la Alcaldía de la capital vizcaína para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027, tras recibir el respaldo unánime de las 13 organizaciones municipales, donde fue presentado como único candidato.

En un comunicado, la formación jeltzale ha recordado que Mikel Hidalgo, el aspirante designado por el Bizkai Buru Batzar (BBB), fue el único candidato propuesto en la primera vuelta del proceso interno, que finalizó el pasado 23 de junio, para suceder a Juan Mari Aburto, que a principios de mes anunció que no se iba a presentar a la reelección.

La propuesta de Mikel Hidalgo fue ratificada en la tarde de ayer jueves por Interjuntas de Bilbao, el órgano que agrupa a todas las organizaciones municipales de la capital vizcaína.

El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha celebrado la elección del "mejor candidato para Bilbao", a quien ha calificado de "persona formada, plurilingüe, empática, con visión estratégica y con capacidad para liderar y tomar decisiones".

La elección de Hidalgo como candidato a la Alcaldía de Bilbao en las próximas elecciones municipales forma parte del proceso de renovación generacional en el PNV, tras el nombramiento de Jon Insausti, de 36 años, como primer edil de San Sebastián.

EAJ-PNV Bilbao Elecciones Municipales y Forales Candidatos Política

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