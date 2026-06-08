Mikel Hidalgo Bordegarai es el nombre propuesto por el BBB para sustituir a Juan Mari Aburto en la alcaldía de Bilbao tras el anuncio de éste de que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales y forales de 2027 como cabeza de lista del PNV.

El PNV celebra hoy una reunión de interjuntas, de la que forman parte las 13 organizaciones municipales que hay en la capital, además del propio Bizkai Buru Batzar. El BBB ha llevado el nombre de Hidalgo como propuesta a la reunión que ha dado comienzo a las 19:00 horas.

Hidalgo es afiliado al Partido Nacionalista Vasco y miembro de la ejecutiva de Bizkaia de EAJ-PNV.

El candidato a la alcaldía, de 33 años, ha sido responsable del proceso de reflexión Bilbao 2040 que desde finales del pasado año ha desarrollado el Partido Nacionalista Vasco con el objetivo de sentar las bases del futuro de Bilbao. En este proceso han participado diferentes personas vinculadas a ámbitos políticos, sociales, culturales, deportivos y económicos de la capital.

El PNV ha manifestado que “las elecciones municipales de mayo de 2027 se inscriben en el proceso de renovación que puso en marcha el PNV hace dos años. Un proceso que está suponiendo la incorporación progresiva de nuevas personas y equipos a los ámbitos de representación política e institucional”.

El partido jeltzale cree que llegan a la cita electoral con “un liderazgo muy definido, una coalición de gobierno sin aristas de relevancia, un programa que se está cumpliendo y un horizonte de proyectos de envergadura para el futuro de la ciudad” y con esta renovación creen que pueden “dar continuidad y liderar un nuevo proyecto de futuro”.

Es por ello que han apostado por “dar paso a una nueva generación que, por una parte, recoja la trayectoria histórica del PNV; y, por otra, represente y responda a los deseos, demandas y necesidades de una nueva generación. Muy especialmente las personas entre 30 y 50 años que simbolizan la diversidad de la nueva sociedad, los modelos de familia contemporáneos y sus redes de relaciones sociales”.