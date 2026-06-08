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Mikel Hidalgo es el candidato oficial del BBB para sustituir a Aburto en la alcaldía de Bilbao

Hidalgo tiene 33 años y es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Forma parte de la Lehendakaritza de Imanol Pradales, como uno de los responsables de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Mikel Hidalgo Bilboko EAJ

Mikel Hidalgo en una captura de imagen de un vídeo de EITB.

Euskaraz irakurri: Mikel Hidalgo da BBBren hautagaia Bilboko alkatetzan Aburto ordezkatzeko
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

Mikel Hidalgo Bordegarai es el nombre propuesto por el BBB para sustituir a Juan Mari Aburto en la alcaldía de Bilbao tras el anuncio de éste de que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales y forales de 2027 como cabeza de lista del PNV.

El PNV celebra hoy una reunión de interjuntas, de la que forman parte las 13 organizaciones municipales que hay en la capital, además del propio Bizkai Buru Batzar. El BBB ha llevado el nombre de Hidalgo como propuesta a la reunión que ha dado comienzo a las 19:00 horas.

Hidalgo es afiliado al Partido Nacionalista Vasco y miembro de la ejecutiva de Bizkaia de EAJ-PNV.

El candidato a la alcaldía, de 33 años, ha sido responsable del proceso de reflexión Bilbao 2040 que desde finales del pasado año ha desarrollado el Partido Nacionalista Vasco con el objetivo de sentar las bases del futuro de Bilbao. En este proceso han participado diferentes personas vinculadas a ámbitos políticos, sociales, culturales, deportivos y económicos de la capital.

El PNV ha manifestado que “las elecciones municipales de mayo de 2027 se inscriben en el proceso de renovación que puso en marcha el PNV hace dos años. Un proceso que está suponiendo la incorporación progresiva de nuevas personas y equipos a los ámbitos de representación política e institucional”.

El partido jeltzale cree que llegan a la cita electoral con “un liderazgo muy definido, una coalición de gobierno sin aristas de relevancia, un programa que se está cumpliendo y un horizonte de proyectos de envergadura para el futuro de la ciudad” y con esta renovación creen que pueden “dar continuidad y liderar un nuevo proyecto de futuro”.

Es por ello que han apostado por “dar paso a una nueva generación que, por una parte, recoja la trayectoria histórica del PNV; y, por otra, represente y responda a los deseos, demandas y necesidades de una nueva generación. Muy especialmente las personas entre 30 y 50 años que simbolizan la diversidad de la nueva sociedad, los modelos de familia contemporáneos y sus redes de relaciones sociales”.

Bizkai Buru Batzarreko kidea. EAJren webgunetik ateratako argazkia.

Fotografía de Mikel Hidalgo en la web del BBB del PNV.

¿Quién es Mikel Hidalgo?

Hidalgo, nacido en 1993, vive en Bilbao. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas con Programa en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto, y habla euskera, castellano e inglés de forma fluida.

Comenzó su carrera profesional en PwC (Pricewaterhouse Coopers) como auditor financiero. Tras esta primera etapa, se incorporó a Seed Capital como analista de inversiones y gestión de cartera

Desde 2022 está vinculado al Gobierno Vasco. Ha trabajado en Lehendakaritza, primero con el lehendakari Iñigo Urkullu y ahora con el lehendakari Imanol Pradales como uno de los responsables de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Precisamente, participó en la gestación de la apertura en Bilbao del Secretariado de la Coalición Local 2030. Esta oficina es el centro donde se coordina la implantación de esta agenda a nivel local en el mundo y es la primera oficina de las Naciones Unidas en Euskadi.

Ha tomado parte representado a Euskadi en High Level Political Forum de la ONU en Nueva York defendiendo el modelo vasco de desarrollo sostenible y la aplicación en Euskadi de la agenda 2030 y ha representado a Euskadi en encuentros internacionales de la Agenda 2030 en Estados Unidos, Egipto o Brasil.

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