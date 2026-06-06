Aburto anuncia que no se presentará a la reelección en 2027

Juan Mari Aburto, actual alcalde de Bilbao, ha anunciado este sábado que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales y forales de 2027 como cabeza de lista del PNV.

Aburto ha realizado este anuncio en rueda de prensa junto al presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, que le ha trasladado el reconocimiento a "su compromiso y valores".

El alcalde ha afirmado que ha adoptado esta decisión tras "una larga reflexión conjunta" con el presidente de la formación jeltzale en Bizkaia. "Es la mejor decisión para Bilbao y para la sociedad bilbaína", ha dicho Aburto.

Llegó a la alcaldía de Bilbao el 13 de junio de 2015, cuando fue elegido alcalde, tras las elecciones municipales de ese año. Desde entonces, ha sido reelegido en 2019 y 2023. En 2025 se cumplían diez años de su llegada a la alcaldía.

Por lo tanto, el primer edil no optará al que podría ser un cuarto mandato al frente del Consistorio de la capital de Bizkaia.

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