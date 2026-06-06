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Aburto ez da berriro Bilboko alkate izateko hautagai aurkeztuko 2027an

2015eko ekainaren 13an iritsi zen agintera, urte horretako udal hauteskundeen ostean Bilboko alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu dute, eta iaz hamar urte bete zituen karguan, alkate bezala.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto al presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV EUROPA PRESS 06/6/2026

Juan Mari Aburto, Bilboko egungo alkatea. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto egungo Bilboko alkateak iragarri du ez dela 2027ko udal eta foru hauteskundeetara aurkeztuko, EAJren zerrendaburu gisa.

Aburto 2015eko ekainaren 13an iritsi zen agintera, urte horretako udal hauteskundeen ostean alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu dute, eta iaz hamar urte bete zituen karguan, Bilboko alkate bezala.

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Juan Maria Aburto Bilbo EAJ-PNV Bizkaia Politika

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