Aburto ez da berriro Bilboko alkate izateko hautagai aurkeztuko 2027an
2015eko ekainaren 13an iritsi zen agintera, urte horretako udal hauteskundeen ostean Bilboko alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu dute, eta iaz hamar urte bete zituen karguan, alkate bezala.
Juan Mari Aburto egungo Bilboko alkateak iragarri du ez dela 2027ko udal eta foru hauteskundeetara aurkeztuko, EAJren zerrendaburu gisa.
Aburto 2015eko ekainaren 13an iritsi zen agintera, urte horretako udal hauteskundeen ostean alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu dute, eta iaz hamar urte bete zituen karguan, Bilboko alkate bezala.
AURRERAPENA
Informazioa osatzeko lanean ari gara...
Zure interesekoa izan daiteke
Anduezak esan du PSE-EEk EAJrekin gobernuetarako duen koalizio formulari ahal den denbora guztian eutsiko diotela
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia oso harro azaldu da bi urte hauetan egin duten lanagatik. Onartu du gobernu bazkidearekin desadostasunak egongo direla hainbat arlotan, balioan jarri du EAJrekin duen koalizioa. Duela 11 urte hasi zuten ibilbidea formula arrakastatsua dela nabarmendu du, eta sozialistek formula horri eutsiko diotela behar den denbora guztian.
2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek, ETAko presoen auzia behin betiko ixten dela irudikatzeko
Arrasaten ekitaldia egin du gaur Sare herritarrak, sorreratik izandako ibilbidearen balantzea egin eta "etapa bati bukaera ematen hasteko" beharra aldarrikatzeko. "Sareren amaiera, gauzak ongi eginez gero, garaipen kolektiboa eta diskretua izango da", nabarmendu dute.
Aburtoren agurra: 'Bilbo efektua' auzoetara zabalu nahi izan zuen alkatea
Juan Mari Aburtok urtebete barru utziko du Alkatetza, agintaldia amaitzearekin batera. Hiru legealditan zehar, auzoen aldeko apustuagatik bereizi nahi izan da, eta herritarren lehentasunen aldaketari aurre egin behar izan dio.
450 kulturgilek baino gehiagok eskatu dute Mugimendu Sozialistari Bilbon eta Gasteizen txosna jartzen uzteko
Bada Garaia ekimenaren baitan, bi hiriburuetan ezarritako debekua altxatzeko galdegin dute dozenaka idazlek, abeslarik, aktorek eta bertsolarik. Bilboko Konpartsei eta Gasteizko Txosna Batzordeari gatazka behingoz konpontzeko deia egin diete artistok.
Cerdanek ukatu du Leire Diezen ustezko sarearen burua dela, eta salatu "kanpaina mediatiko" baten biktima dela
PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoaren iritziz, UCOren helburua "pertsonak suntsitzea da, ez delituak ikertzea". Argudiatu duenez, Polizia Judizialak gertakari zehatzak ikertu eta, ondoren, erantzuleak bilatu ordez, "alderantzizko metodologia" erabiltzen du.
Europako Migrazio Itunaren "hutsuneak eta zalantzak" kritikatu dituzte Kanarietako eta Euskadiko gobernuek, indarrean jarri aurretik
Migrazioaren eta Asiloaren Europako Ituna indarrean jartzeko astebete falta denean, "ziurtasun baino zalantza gehiago" daudela deitoratu dute. "Elkartasunak agenda, aurrekontua, gobernantza eta erantzukidetasuna izan behar ditu", azpimarratu du Nerea Melgosak.
Sanchezek dioenez, ez zituen Diezen "ibilerak" babestu, ez zuen haien berri, eta izan balitu ez zituzkeen onartuko
Pedro Sanchezek iragarri duenez, PSOEko talde juridikoa Leire auziari buruzko dokumentazio guztia aztertzen ari da, alderdiaren "ohorea" babesteko ekintza egokiak abiatzeko. "Nire gobernua gobernu garbia da, nire alderdia alderdi zintzoa da, eta, oroz gain, ustelkeria gutxi batzuen kontua da", azpimarratu du.
Bengoetxea: "Informazioak kezkagarriak dira, egunen batean Sanchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu"
Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehen lehendakariordea PSOE "ataka zailean" jartzen ari diren ustezko ustelkeria auzien inguruan mintzatu da. Horren ustez, "egoera larria da", eta buruzagi sozialistak azalpenak eman beharko ditu. Auziek Jaurlaritzan izan dezaketen eraginaz galdetuta Bengoetxeak erantzun duenez, Jaurlaritzak "euskal agenda du" eta "ez da despistatzen".
Errenteriako alkateak Adingabeen Fiskaltzaren aurrean lekukotasuna emango du bihar Xenpelar auziaren inguruan
Errenteriako Udalak Polizia Judizialaren eta Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi zuen atzo sexu-eraso salaketen inguruan duen informazio guztia, eta eduki hori egiaztatzeko deitu dute alkatea.