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Albiste izango dira: 50 urte 'Pertur' desagertu zenetik, abisu horia Araban eta Nafarroan eta Euskal Encounter hasiko da

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

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Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur". EITB artxiboko bideo batetik ateratako irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- 50 urte 'Pertur' desagertu zenetik: Gaur 50 urte bete dira Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur" ETA politiko-militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago, bi hipotesi kontrajarri daude mahai gainean: talde parapolizialek hil zutela eta ETAk berak desagerrarazi zuela.

- Abisu horia Araban eta Nafarroan: Euskalmetek muturreko tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko du gaurko Ebro ibarrean (13:00etatik 19:00etara). Bestalde Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroa ia osoan, ipar partean izan ezik, 13:00etatik 21:00etara. Meteofrancek ez du abisurik ezarri oraingoz. 

- Euskal Encounter hasiko daBarakaldoko BECek Euskal Encounter jaialdiaren 34. edizioa hartuko du igandera bitartean, eta 5.000 parte-hartzaile inguru biltzea aurreikusi dute antolatzaileek. Informatika eta teknologiaren gaineko makro-topaketak sareetara konektatutako 4.000 ordenagailu eta ekipo baino gehiago izango ditu, gaitasun handiko azpiegitura bati eta Euskaltelek emandako 70 Gbps-ko internet konexioari esker.

ETA Alerta Meteorologikoak Eguraldia Euskal Encounter Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Berriozabal (EAJ): “Ez dut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako indarkeria erabiltzen duenik”

Jone Berriozabal, Araba Buru Batzarraren presidentea, Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta Munduko Futbol Txapelketaren finalaren inguruan izandako istiluak gaitzetsi egin ditu. Haren ustez, Espainiako selekzioaren jarraitzaileen kontrako erasoak ez dira bateragarriak Euskal Selekzioen ofizialtasunaren aldeko aldarriarekin. “Ez dut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako indarkeria erabiltzen duenik”, adierazi du.

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