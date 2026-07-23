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Será noticia: 50 años de la desaparición de 'Pertur', aviso amarillo en Álava y Navarra y arranca Euskal Encounter

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur". Imagen obtenida de un vídeo de archivo EITB.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: 50 urte 'Pertur' desagertu zenetik, abisu horia Araban eta Nafarroan eta Euskal Encounter hasiko da
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 23 de julio de 2026:

- 50 años de la desaparición de 'Pertur': Se cumplen 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur", dirigente de ETA político-militar. El caso continúa sin resolverse y las principales hipótesis apuntan tanto a grupos parapoliciales como a la propia organización ETA. 

- Aviso amarillo en Álava y Navarra: La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, activará hoy el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en el eje del Ebro entre las 13:00 y las 19:00 horas. Por otra parte, Aemet ha decretado el aviso amarillo en Navarra, salvo en el norte del territorio, entre las 13:00 y las 21:00 horas. De momento, Meteo France no ha activado ningún aviso en Iparralde. 

- Arranca Euskal EncounterEl Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo acoge hasta el domingo la 34 edición de la Euskal Encounter, que este año reunirá a cerca de 5000 participantes. La macrocita informática contará con más de 4000 ordenadores y equipos conectados de manera simultánea mediante una infraestructura de alta capacidad, gracias a una conexión a Internet de 70 Gbps proporcionada por Euskaltel.

Final de ETA Alertas Meteorológicas Eguraldia Euskal Encounter Política

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