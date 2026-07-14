Presentan el pódcast "El caso Pertur" cuando se cumplen 50 años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar

La próxima semana se cumplirán 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', dirigente de ETA político-militar. Con motivo de este aniversario, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora han presentado el pódcast de tres episodios "El caso Pertur". La iniciativa busca acercar este episodio de la historia reciente a la sociedad, especialmente a los jóvenes, a través del testimonio de las propias víctimas. El caso continúa sin resolverse y las principales hipótesis apuntan tanto a grupos parapoliciales como a la propia organización ETA.