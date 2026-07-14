Víctimas del terrorismo
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Presentan el pódcast "El caso Pertur" cuando se cumplen 50 años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar

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La próxima semana se cumplirán 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', dirigente de ETA político-militar. Con motivo de este aniversario, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora han presentado el pódcast de tres episodios "El caso Pertur". La iniciativa busca acercar este episodio de la historia reciente a la sociedad, especialmente a los jóvenes, a través del testimonio de las propias víctimas. El caso continúa sin resolverse y las principales hipótesis apuntan tanto a grupos parapoliciales como a la propia organización ETA.
18:00 - 20:00
Presentación del pódcast "El Caso Pertur". Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: "Pertur auzia" podcasta aurkeztu dute, ETA politiko-militarreko buruzagiaren desagerpenaren 50. urteurrenean
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EITB

Última actualización

La próxima semana se cumplirán 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', dirigente de ETA político-militar. Con motivo de este aniversario, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora han presentado el pódcast de tres episodios "El caso Pertur". La iniciativa busca acercar este episodio de la historia reciente a la sociedad, especialmente a los jóvenes, a través del testimonio de las propias víctimas.  El caso continúa sin resolverse y las principales hipótesis apuntan tanto a grupos parapoliciales como a la propia organización ETA.

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