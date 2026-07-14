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Centenares de personas reivindican la oficialidad de la Euskal Selekzioa en una marcha entre Irun y Hendaia

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Cientos de personas reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa en una cadena humana entre Irun y Hendaia EUROPA PRESS 14/7/2026
18:00 - 20:00
'Ofizialtasuna. Euskal Herritik mundura!' Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute ehunka herritarrek, Irun eta Hendaia artean
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EITB

Última actualización

Bajo el lema 'Ofizialtasuna. Euskal Herritik mundura!',  centenares de personas han reclamado la oficialidad de la selección vasca, en una marcha en el puente que une Irun y Hendaia. En el acto convocado por Gure Esku, 7baietz y Gu ere bai!, han participado, entre otros, representantes del PNV y EH Bildu.

Irún Hendaia Sociedad

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