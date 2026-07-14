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Declarado un incendio en una finca de cereal de Barrundia

Los bomberos trabajan para controlar el fuego, que ha obligado a cortar la carretera A-3022 en ambos sentidos.
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Barrundiako zereal lursail batean
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Agencias | EITB

Última actualización

Un incendio se ha declarado este martes en una finca de cereal situada en Barrundia, Álava. El fuego se ha iniciado alrededor de las 16:40 horas en un campo ubicado en la zona de Heredia.

Efectivos de bomberos de Agurain y Nanclares se han tenido que desplazar al lugar para ayudar en las labores de extinción.

Como consecuencia del incendio, la Ertzaintza ha cortado al tráfico de la carretera local A-3022 en ambos sentidos.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Goizueta
Araba-Álava Sociedad Incendios

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