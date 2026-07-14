Declarado un incendio en una finca de cereal de Barrundia
Un incendio se ha declarado este martes en una finca de cereal situada en Barrundia, Álava. El fuego se ha iniciado alrededor de las 16:40 horas en un campo ubicado en la zona de Heredia.
Efectivos de bomberos de Agurain y Nanclares se han tenido que desplazar al lugar para ayudar en las labores de extinción.
Como consecuencia del incendio, la Ertzaintza ha cortado al tráfico de la carretera local A-3022 en ambos sentidos.
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