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Sutea piztu da Barrundiako zereal-finka batean

Suhiltzaileak lanean izan dira sua kontrolatzeko. Sutearen ondorioz, A-3022 errepidea itxi behar izan dute bi noranzkoetan.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da astearte honetan Barrundiako (Araba) zereal lursail batean, 16:40 inguruan, Heredia inguruko zelai batean.

Itzaltze lanetan, Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak izan dira laguntzeko.

Sutearen ondorioz, Ertzaintzak A-3022 errepidea itxi du bi noranzkoetan.

Suhiltzaileak baso-sute bat itzaltzeko lanean ari dira Goizuetan
Araba Gizartea Suteak

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