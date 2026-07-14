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Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute ehunka herritarrek, Irun eta Hendaia artean

Iragarkia
Cientos de personas reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa en una cadena humana entre Irun y Hendaia EUROPA PRESS 14/7/2026
18:00 - 20:00
Ofizialtasuna. Euskal Herritik mundura! ' Argazkia: EFE.
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EITB

Azken eguneratzea

'Ofizialtasuna. Euskal Herritik mundura!' lelopean, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatu dute ehunka herritarrek, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian. Gure Eskuk, 7baietz eta Gu ere bai! taldeek deitu dute ekitaldia. Besteak beste, EAJko eta EH Bilduko ordezkariak izan dira bertan. 

Irun Hendaia Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Naturaren legea, Cabarcenon: Zambi elefante eme mitikoa hil egin da, taldekideen arteko borroka baten ostean

50 urteko Zambi 1994an iritsi zen Cabarcenora, Alemaniatik, eta parkeko emeen artean zaharrenetako bat zen. Gatazka astelehen honetan gertatu zen, kideen arteko hierarkia ezartzeko borroka batean; horrelako liskarrak ohikoak izaten dira. Lau kume izan zituen Zambik Chisco bere bikotekidearekin batera, eta biak ala biak funtsezkoak izan ziren parkeko ugalketa-programa arrakastatsuan.

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