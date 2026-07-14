SAN FERMÍN
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Último baile de los gigantes para despedir los sanfermines

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18:00 - 20:00
Último baile de los gigantes
Euskaraz irakurri: Erraldoien azken dantza sanferminei agur esateko
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EITB

Última actualización

Tras nueve días de fiesta, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos han realizado el último baile en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona antes de regresar al Palacio de Ezpeleta. Niños y mayores han despedido emocionados a los gigantes, cabezudos, kilikis y zaldikos hasta el año que viene.

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