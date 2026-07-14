Último baile de los gigantes para despedir los sanfermines

Zambi, de 50 años, llegó a Cabárceno en 1994 procedente de Alemania y era una de las hembras más longevas del parque. El altercado ocurrió este lunes entre machos y hembras. Este tipo de peleas por jerarquía son habituales en su hábitat. Zambi era madre de cuatro crías, junto al mítico Chisco. Juntos ayudaron a consolidar el exitoso programa de reproducción del parque.