Último baile de los gigantes para despedir los sanfermines
Tras nueve días de fiesta, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos han realizado el último baile en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona antes de regresar al Palacio de Ezpeleta. Niños y mayores han despedido emocionados a los gigantes, cabezudos, kilikis y zaldikos hasta el año que viene.
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La Federación Vasca de Fútbol ha realizado una donación solidaria a Médicos Sin Fronteras para enviar ayuda humanitaria a Gaza. La donación, de más de 600 000 euros, ha sido posible gracias a la recaudación obtenida en el partido disputado el pasado mes de noviembre entre Euskal Selekzioa y Palestina.
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El balance de los sanfermines registra 25 denuncias por delitos sexuales, 22 de ellas por tocamientos, tras confirmarse una segunda agresión de alta intensidad. Así lo ha anunciado el alcalde de Pamplona.
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Zambi, de 50 años, llegó a Cabárceno en 1994 procedente de Alemania y era una de las hembras más longevas del parque. El altercado ocurrió este lunes entre machos y hembras. Este tipo de peleas por jerarquía son habituales en su hábitat. Zambi era madre de cuatro crías, junto al mítico Chisco. Juntos ayudaron a consolidar el exitoso programa de reproducción del parque.
Las defunciones repuntan un 3,7 % en Euskadi con 23 214 muertes en 2025
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Tras finalizar el octavo y último encierro de los sanfermines, la carpintería Hermanos Aldaz ha comenzado la retirada de los 2700 tablones. ¡Ya solo quedan 365 días para los sanfermines 2027!
Rápido y peligroso último encierro de los sanfermines, con dos heridos por asta
Los toros de Jandilla han completado el recorrido en 2 minutos y 25 segundos. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos por cornadas y cinco por contusiones.
Iñaki Subijana renueva como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Iñaki Subijana ostentará durante otros cinco años el cargo de presidente del TSJPV, y ha reivindicado la “independencia, imparcialidad, mesura y responsabilidad” de los jueces.
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La sentencia fija 30 años por feminicidio y 18 por robo agravado para cada uno. Argintxona fue asesinada en julio de 2024 mientras se encontraba recorriendo Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro. Según la investigación, los ahora condenados la golpearon "con el propósito de despojarla de sus pertenencias", causándole la muerte.