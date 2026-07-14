Terrorismoaren biktimak
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"Pertur auzia" podcasta aurkeztu dute, ETA politiko-militarreko buruzagiaren desagerpenaren 50. urteurrenean

Iragarkia
La próxima semana se cumplirán 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', dirigente de ETA político-militar. Con motivo de este aniversario, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora han presentado el pódcast de tres episodios "El caso Pertur". La iniciativa busca acercar este episodio de la historia reciente a la sociedad, especialmente a los jóvenes, a través del testimonio de las propias víctimas. El caso continúa sin resolverse y las principales hipótesis apuntan tanto a grupos parapoliciales como a la propia organización ETA.
18:00 - 20:00

"Pertur auzia" podcastaren aurkezpena. Bideotik ateratako irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

ETA politiko-militarreko buruzagi Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur' desagertu zenetik 50 urte beteko dira datorren astean. Urteurrenaren harira, "Pertur auzia" izeneko hiru ataleko podcasta aurkeztu dute Terrorismoaren Biktimen Memorialaren Zentroak eta Gogorak elkarlanean. Egitasmoaren helburua da kasua eta biktimen testigantzak gizartera hurbiltzea, bereziki gazteen artean memoria kritikoa sustatzeko. Haren desagerpena oraindik argitu gabe dago, eta ikerketak talde parapolizialen nahiz ETAren beraren balizko erantzukizuna aipatu izan du.

ETA Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Naturaren legea, Cabarcenon: Zambi elefante eme mitikoa hil egin da, taldekideen arteko borroka baten ostean

50 urteko Zambi 1994an iritsi zen Cabarcenora, Alemaniatik, eta parkeko emeen artean zaharrenetako bat zen. Gatazka astelehen honetan gertatu zen, kideen arteko hierarkia ezartzeko borroka batean; horrelako liskarrak ohikoak izaten dira. Lau kume izan zituen Zambik Chisco bere bikotekidearekin batera, eta biak ala biak funtsezkoak izan ziren parkeko ugalketa-programa arrakastatsuan.

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