Sanidad descarta reiniciar la negociación del Estatuto Marco, como piden las comunidades autónomas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que no retomará la negociación del Estatuto Marco desde el inicio, tal y como le han pedido este miércoles las comunidades autónomas.
Durante una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada de forma telemática, las comunidades han instado a Sanidad a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.
Esta reforma ha provocado una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el Estado español, que piden un estatuto propio independiente al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, que recoja las particularidades de su desempeño profesional. De hecho, los seis sindicatos de médicos han adelantado su intención de continuar con la huelga en otoño si Sanidad no retira el texto actual.
La consejera canaria, Esther Monzón, ha expuesto al Ministerio la posición que comparten todas las comunidades, quienes creen necesario "reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del Sistema Nacional de Salud".
García dice que no se va a saltar la ley
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado "empezar de cero", porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Si se reiniciaran las negociaciones, ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto "aparcado" y se tendría que saltar la ley.
La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como no eliminar las guardias de 24 horas. "Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud", les ha replicado.
Además, ha recriminado a las comunidades que han pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. "Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones", ha apostillado.
Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque, además, las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico "histórico" y también más profesionales y formación que nunca.
"Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero", ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.
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