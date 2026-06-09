CONFLICTO EN LA SANIDAD
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Claves del conflicto en la sanidad pública: la reforma del Estatuto Marco y las demandas de la profesión médica

El personal médico inició en junio del pasado año una batería de movilizaciones con la que reclaman un marco normativo específico que reconozca las particularidades de la profesión. Consideran que el Estatuto Marco aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno español no les representa y aspiran a mejoras adicionales.
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Manifestación del personal médico en contra del Estatuto Marco, en Bilbao (09/12/2025). Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros de Ministros del Gobierno de España aprobó el 2 de junio la reforma del Estatuto Marco para regular las condiciones laborales de casi un millón de empleados de la sanidad pública en el Estado, de todas las categorías, y sustituir así el texto de 2003. El proyecto de ley todavía no ha entrado en vigor porque debe completar su tramitación y posterior debate y aprobación en el Congreso

Existe un acuerdo con sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y SATSE en aspectos importantes de la reforma, pero las centrales del personal médico, encabezados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, rechazan la reforma y mantienen desde hacia varios meses movilizaciones y huelgas.

Las principales claves del Estatuto Marco:

  • Limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes a un máximo de tres años y obliga a convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos.
  • La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, tres menos de lo marcado por la normativa europea.
  • El límite máximo de la guardia es de 17 horas de trabajo efectivo. Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, como ocurre ahora, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.
  • En los supuestos de abuso de la temporalidad, establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio.
  • Se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.
  • Para acceder a puestos directivos será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria. La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión.
  • El personal que desempeñe puestos de directivo profesional ejercerán en exclusiva en ese puesto, lo que les será compensado con un complemento destinado a retribuir el empeño único a la sanidad pública.

¿Qué reclama el sector médico?

  • Las organizaciones médicas reclaman un marco normativo específico para médicos que reconozca las particularidades de la profesión. Asimismo, solicitan un ámbito de negociación propio, una clasificación profesional diferenciada y unas condiciones laborales adaptadas a las responsabilidades inherentes al ejercicio médico.
  • El colectivo médico considera insuficiente el límite de 45 horas semanales contemplado en el anteproyecto y reivindican el establecimiento de una jornada ordinaria de 35 horas efectivas.
  • Exigen un mayor reconocimiento laboral y económico de las guardias médicas, así como que estas computen adecuadamente a efectos de jubilación, carrera profesional, cotización y demás derechos laborales.
  • Solicitan un descanso semanal mínimo de 48 horas consecutivas y una regulación más garantista de los periodos de descanso posteriores a la realización de guardias.
  • Defienden que la elevada responsabilidad asistencial, legal, docente e investigadora que asumen los facultativos debe reflejarse de forma expresa en la normativa laboral que les regula.
  • Una parte significativa del colectivo rechaza la imposición de exclusividad para determinados puestos de responsabilidad, como las jefaturas de servicio, al considerar que limita injustificadamente la compatibilidad entre el ejercicio profesional en los ámbitos público y privado.
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