Claves del conflicto en la sanidad pública: la reforma del Estatuto Marco y las demandas de la profesión médica

El Consejo de Ministros de Ministros del Gobierno de España aprobó el 2 de junio la reforma del Estatuto Marco para regular las condiciones laborales de casi un millón de empleados de la sanidad pública en el Estado, de todas las categorías, y sustituir así el texto de 2003. El proyecto de ley todavía no ha entrado en vigor porque debe completar su tramitación y posterior debate y aprobación en el Congreso.

Existe un acuerdo con sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y SATSE en aspectos importantes de la reforma, pero las centrales del personal médico, encabezados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, rechazan la reforma y mantienen desde hacia varios meses movilizaciones y huelgas.

Las principales claves del Estatuto Marco:

Limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes a un máximo de tres años y obliga a convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos.

La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas , tres menos de lo marcado por la normativa europea.

se reduce a , tres menos de lo marcado por la normativa europea. El límite máximo de la guardia es de 17 horas de trabajo efectivo . Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, como ocurre ahora, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.

es de . Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, como ocurre ahora, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria. En los supuestos de abuso de la temporalidad, establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio.

Se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.

de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes. Para acceder a puestos directivos será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria. La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión.

será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria. La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión. El personal que desempeñe puestos de directivo profesional ejercerán en exclusiva en ese puesto, lo que les será compensado con un complemento destinado a retribuir el empeño único a la sanidad pública.

¿Qué reclama el sector médico?