Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco, pero el Sindicato Médico de Euskadi rechaza sumarse

El Ministerio de Sanidad del Gobierno español y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco que llevaba 22 años sin renovarse. Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.

GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido
Movilizaciones de los sindicatos médicos en el Hospital de Basurto. Foto: EFE
El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco.

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renorvarse 22 años", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa.

Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.

