Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco, pero el Sindicato Médico de Euskadi rechaza sumarse
El Ministerio de Sanidad del Gobierno español y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco que llevaba 22 años sin renovarse. Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.
El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco.
"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renorvarse 22 años", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa.
Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.
MÁS INFORMACIÓN, EN BREVE
Te puede interesar
El Gobierno Vasco gestiona más de 11.000 permisos de trabajo en seis meses tras asumir la competencia
La mayoría de las autorizaciones concedidas desde julio corresponden a personas extranjeras que ya residían en Euskadi en situación irregular y han accedido a un empleo. El Ejecutivo prevé que el volumen se duplique a lo largo de 2026.
Varias empresas pujan para comprar Astore
La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se ha celebrado este viernes ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, el resultado de la subasta se dará a conocer antes de finales de enero.
EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sede de Laguardia
El EDA Drinks & Wine Campus del Basque Culinary Center construirá sus dos sedes de Vitoria y Laguardia simultáneamente, en un proyecto con una inversión de 18 millones, para recibir estudiantes a partir del curso 2027-2028. El edificio de Laguardia dispondrá de unos 3000 metros cuadrados útiles.
La CAV cerró 2025 con una tasa de paro del 6,3 %
El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha publicado este viernes la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) en la que se constata que, al cierre del año, la tasa de paro ha bajado medio punto respecto al tercer trimestre de 2025, lo que se traduce en 5600 parados menos.
Herido grave un trabajador en un accidente laboral en Zamudio
El accidente se ha registrado a las 08:30 horas en una empresa ubicada en el polígono Ugaldeguren de Zamudio. Al parecer, alguna pieza de acero ha caído encima del trabajador, y ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
Euskadi muestra su amplia oferta turística en FITUR
Según el EUSTAT, Euskadi ha recibido este último año casi 4 millones de visitas, un 3,5 % más que el año anterior. También han aumentado otro tanto también las pernoctaciones. El consejero Hurtado ha valorado como "positivos" estos datos y ha mostrado la necesidad de seguir trabajando.
Las entradas a los hoteles de la CAV rozan los 3,9 millones en 2025, un 3,5% más que en 2024
Durante 2025 hubo más de siete millones de pernoctaciones en hoteles vascos, el 46% de ellas en Bizkaia y el 41% en Gipuzkoa. En Álava se ha dado un descenso interanual del 2,7% en las entradas a los hoteles.
El personal médico parará una semana al mes desde el 16 de febrero por un estatuto propio
El formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, en concreto están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"
El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.