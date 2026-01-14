HUELGA DE MÉDICOS
Los médicos vuelven a las protestas y la huelga para reivindicar mejores condiciones laborales

Euskaraz irakurri: Medikuek grebari eta protestei ekin diete berriz ere lan baldintza hobeak aldarrikatzeko
El Sindicato Médico no piensa desistir ante el Ministerio de Sanidad en su lucha por un estatuto marco propio. En Navarra, el Departamento de Salud ha informado que el paro ha tenido un seguimiento del 2,83 %. En la CAV, Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 19, 23 % en el turno de mañana y en un 8,26 % en el de tarde.

