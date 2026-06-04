DHL Express pone la primera piedra de su futuro hangar de mantenimiento en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
La compañía quiere dar un paso de gigante con una nave de 6600 metros cuadrados, que vendrá acompañada por más de 13 000 metros cuadrados de instalaciones en el exterior. Será el segundo hangar más grande que DHL tiene en el continente europeo.
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