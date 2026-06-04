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DHL Express-ek etorkizuneko hangarraren lehen harria jarri du Gasteizko aireportuan

DHL Express pone la primera piedra de su futuro hangar de mantenimiento en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Konpainiak urrats erraldoia eman nahi du, 6.600 metro koadroko nabe batekin, eta, horrekin batera, 13.000 metro koadro baino gehiagoko instalazioak izango ditu kanpoaldean. Europako kontinentean DHLk duen bigarren hangarrik handiena izango da. 

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