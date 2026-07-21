Estatuko greba mugagabearekin bat egin lezake SMEk irailean, Osakidetzarekin akordioa lortu arren
Azaldu dute astelehenean sinatutako akordioarekin medikuek zehazki Osakidetzari egiten zizkioten eskaera batzuk kitatu direla, Esparru Estatutuari buruz Ministerioarekiko duten jarrera ez dela aldatu diote, desados jarraitzen dutela beraz, eta mahai gainean jarraitzen duela grebaren aukerak.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) ohartarazi duenez, irailetik aurrera fakultatiboen greba mugagabea deitzen bada Espainia osoko Esparru Estatutuaren aurka, Euskadin ere bat egingo dute, atzo erakunde horrek Osakidetzarekin sinatutako akordioa gorabehera.
Osakidetzak eta SMEk akordioa sinatu zuten astelehen honetan, medikuen lan baldintzak hobetzeko. Hain zuzen ere soilik medikuentzako akordioa izateak gainerako sindikatuen haserrea eragin zuen, eta euskal osasun sistemaren Mahai Sektorialetik altxatzea.
Radio Euskadin, Mabel Arciniega SMEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "dezepzioa" sentitu du gainerako sindikatuek akordioari emandako erantzun "tamalgarriagatik", kontuan harturik akordioak librantza sisteman "hobekuntzak" ekarriko dituela, baita medikuen ordainsarien berrikuspena ere. Orain arte, medikuek Osakidetzako gainerako profesionalek baino "urtean 1.000 lanordu gehiago" egiten dituztela salatu du.
Errefusatu egin du akordio hori "isilpeko negoziazio baten" emaitza izan denik; izan ere, Arciniegaren hitzetan, SMEk Eusko Jaurlaritzarekin izandako elkarrizketa horren aurrerapenak azaltzen joan da, eta, azkenik, aurreakordioa Osakidetzako Mahai Sektorialera eraman da.
Itun hori Euskadin egin den negoziazio-bide propioaren emaitza izan da, Estatutu Markoaren Legearen aurreproiektua dela-eta Osasun Ministerioarekin izandako desadostasunen aurrean. Horrela, medikuek zehazki Osakidetzari egiten zizkioten eskaera batzuk kitatu direla dio, baina Esparru Estatutuari buruz Ministerioarekiko duten jarrera ez dela aldatu diote, desadostasunak ber ehorretan jarraitzen duela, beraz.
Azaldu duenez, greba batzorde nazionalean pisu gutxi du SMEk beste erakunde handiekin alderatuta, eta, beraz, gehiengoz bozkatzen eta onartzen bada irailetik aurrera Estatu osoan greba mugagabea mantentzea, Euskadin ere deituko dute.
"Batzorde horri zor gatzaizkio", ebatzi du.
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