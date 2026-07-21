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Euskadiko argindar autokontsumoaren egungo potentzia duela bost urtekoa halako 27 da

Vidrala enpresaren planta fotovoltaikoaren inaugurazioan, Industriako sailburuak azpimarratu du autokontsumo horrek erregai fosilekiko mendekotasuna murrizten lagunduko duela.

Inauguración de la planta fotovoltaica de autoconsumo de Vidrala REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/7/2026
Vidralako planta fotovoltaikoaren inaugurazioaren argazkia, Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuarekin eta Trantsizio Energetikoko sailburuordearekin. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak nabarmendu du Euskadik 186 megawattean (MW) handitu duela instalatutako autokontsumo-potentzia azken bost urteetan, 7 MW-tik 193 MW-ra igarota.

Hazkunde horren helburua da bertako energia berriztagarria ekoiztea eta inportatutako erregai fosilekiko mendekotasuna gutxitzea.

Non inauguratu da azken planta fotovoltaiko handia?

Beirazko ontziak ekoizten dituen Vidrala enpresak Laudion duen autokontsumo fotovoltaikoko planta inauguratu dute astearte honetan Mikel Jauregi Industria sailburuak eta Irantzu Allende Trantsizio Energetikoko sailburuordeak.

Azpiegitura berria Euskadiko autokontsumo fotovoltaikoko industria-instalaziorik handienetakoa da: 7 megawatteko potentzia du eta 30.000 metro koadroko industria-estalkia hartzen du. Inbertsioa 3,2 milioi eurora iritsi da, eta % 25eko dirulaguntza jaso du Eusko Jaurlaritzaren autokontsumorako laguntza-programatik, Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) bitartez.

Plantari esker, energia berriztagarriaren erabilera handituko da urtero 500 milioi beirazko ontzi baino gehiago ekoizten dituen Arabako fabrikaren ekoizpen-prozesuan, eta urtean 1.909 tona CO2 isurtzea saihestuko da.

Euskadi, burujabetza energetikorantz

Bisitan, sailburuak azpimarratu du Euskadin "autonomia energetikoan aurrera egin behar dela bertako elektrizitate berriztagarria sortzeko gaitasuna garatuz, inportatutako erregai fosilekiko mendekotasuna murrizteko".

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak abian jarritako autokontsumo-programa nabarmendu du; izan ere, horri esker Euskadik 186 MW-an handitu du potentzia instalatua azken bost urteetan (7 MW-tik 193 MW-ra igarota). Horrez gain, gogorarazi du berriki onartu direla beste 72,5 MW batzen dituzten autokontsumo-proiektuak, tartean Labrazako bi parke eolikoak.

"Autokontsumo elektrikoaren potentzia berri horren ia % 60 industria-pabiloietako instalazio fotovoltaikoei dagokie. Alde horretatik, Vidrala energia-trantsizioaren aldeko apustua egiten duen industriaren adibide garbia da, Euskadiko autokontsumo industrialeko plantarik handiena jarri baitu martxan. Vidralak kostuak murrizten ditu, jasangarritasunean irabazten du eta lehiakortasuna handitzen du", nabarmendu du Jauregik.

Euskadik 40,6 milioi jaso ditu mugikortasun elektrikorako, energia-eraginkortasunerako eta energia berriztagarrietarako
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