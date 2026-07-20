Basaurik 362 etxebizitza sustatuko ditu 2029ra arte, Jaurlaritzak gune tentsionatu izendatu ondotik
Eusko Jaurlaritzak eta Udalak alokairuen prezioak mugatzeko eta etxe hutsak merkaturatzeko ekintza-plana aurkeztu dute.
Basaurik 362 etxebizitza berri —horietatik % 73 babestuak— eta gizarte-premietara bideratutako 42 apartamentu sustatuko ditu datozen hiru urteetan. Neurria udalerria gune tentsionatu izendatu ondotik martxan jarriko den ekintza-planari dagokio, eta uztailaren 31n sartuko da indarrean, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu ostean.
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak eta Asier Iragorri Basauriko alkateak epe luzerako estrategia horren xehetasunak azaldu dituzte gaur goizean. Planaren helburua da eskaria babestea, errenten prezioak mugatzea eta eskaintza publikoa handitzea. Plana 2029. urteaz harago doa; izan ere, erakundeek lurrak prest dituzte epe luzean 1.114 etxebizitza egiteko.
Ildo horretan, Denis Itxaso sailburuak esan du Basauri gune tentsionatu izendatzea ez dela "helburu bat bere horretan, merkatua euren bizi-proiektua garatu nahi duten horiek kanporatzen ari den lekuetan jarduteko tresna bat baizik. Helburua argia da: eskaria babestea etxebizitza-eskaintza handitzen dugun bitartean", esan du.
Bestalde, Asier Iragorri herriko alkateak herritarrengan zuzeneko eragina izango duela baloratu du: "Alokairuen prezioak mugatu ahal izango dira eta basauritarrek alokairu merkeagoa eskuratzeko aukera izango dute", azaldu du.
Azbarren eta Basconia, hazkunderako gune nagusiak
Basauriko etxebizitza-planak Azbarren ingurua lehenetsiko du; bertan, guztira 416 etxebizitza babestu eta gizarte-premietako 24 apartamentu egitea aurreikusten da, 2029ra bitartean. Halaber, epe luzera Basconia Ipar-ekialdea ere aipatu dute; SEPES Lurraren Enpresa Publikoak alokairu eskuragarrira bideratutako 392 etxebizitza sustatuko ditu bertan, eta Euskadiko proiektu publiko nagusienetako bihurtuko da.
Etxebizitza berriez gain, planak udalerrian dauden 1.924 etxebizitza hutsak merkatura ateratzea du helburu. Horretarako, pizgarriak eta zerga-presioa uztartuko dira: % 99ko hobaria mantenduko da Ondasun Higiezinen Zergan jabeek euren pisuak Bizigune zein ASAP programa publikoetan uzten dituztenean; aldiz, etengabe hutsik dauden higiezinei % 150eko gehikuntza ezarriko zaie zergaren ordainketan
Horrez gain, udalak saltokiak etxebizitza bihurtzeko prozesua bultzatzen jarraituko du, eta Gaztelagun programako dirulaguntzen mugak eta diru-sarreren baldintzak zabalduko ditu, herriko gazteei alokairu-laguntzak eskuragarriago egiteko.
Arauok ezarrita, Basauri Euskadiko hamazortzigarren udalerria da gune tentsionatu izendatzen dutena—eta Bizkaiko laugarrena, Bilbo, Barakaldo eta Galdakaorekin batera—.
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