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AEBko Justiziak 14 egunez geldiarazi du Paramount eta Warnerren bat-egitea

Herrialdeko 12 estatuk osatutako koalizio batek prozesua geldiarazteko eskaria aurkeztu zuen horrek ekar ditzakeen monopolio arriskuengatik.

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Agentziak | EITB

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Kaliforniako epaitegi batek 14 egunez geldiarazi du Paramount Skydance eta Warner Brosen bat-egitea, AEBko 12 estatutako fiskal nagusiek Kaliforniako Auzitegi Nazionalera jo ostean. Koalizio horrek demanda bat jarri zuen 96.500 milioi euroko balioa duen operazio horren aurka, ikus-entzunezko eta komunikazioaren sektoreko lehian izan ditzakeen ondorioengatik.

Araceli Martinez-Olguin Kaliforniako barrutiko epaileak neurri hori eskatu zuten auzi-jartzaileen eskaeraren alde egin du, eta "estatu demandatzaileek Clayton Legearen arabera euren demandaren funtsari buruzko zalantza handiak" dituztenez, "interes publikoak" murrizketa hori errazten du.

Halaber, datorren abuztuaren 3rako audientzia bat programatu du erabakia zehazteko.

Bat-egitearen ondorioz, komunikazioaren eta entretenimenduaren munduko aktibo handiak integratuko lirateke, hala nola CNN eta CBS telebista-kateak, bi zinema-estudio, HBO streaming plataforma eta kable bidezko beste telebista-kate batzuk, besteak beste, Nickelodeon eta Cartoon Network haurrei eta gazteei zuzendutakoak.

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