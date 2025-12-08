FINANTZA-OPERAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Paramountek Warner Bros erosteko 108.400 milioiko eskaintza oldarkorra egin du, Netflixen eskaintza gaindituz

Ostiralean jakinarazi zen Netflixek Warner Bros. Discovery erosi zuela 82.700 milioi dolarren truke, eta astelehen honetan Paramount Skydancek eskaintza gainditzen duen EEP oldarkorra aurkeztu du.

paramount-skydance
author image

EITB

Azken eguneratzea

Paramount Skydancek Warner Bros. Discovery (WBD) erosteko eskaintza publiko oldarkorra aurkeztu du astelehen honetan akziodunei eskaintza zehatz hau eginda: akziokok 30 dolar, eskudirutan. Enpresak 108.400 milioi dolarretan baloratu du eskaintza hau, Netflixek WBDa erosteko egindako proposamenaren gainetik (27,75 dolar eskudirutan eta akzioetan).

Paramount Skydanceko zuzendari exekutiboak, David Ellisonek, honela azaldu du operazioa:  "Abenduaren 1ean eskaintza bat egin genion zuzendaritza batzordeari WBDa erosteko. Elkarrizketa bat izan genuen David Zaslav WBDko zuzendari exekutiboarekin. Bera arazo batzuekin itzuli zen. Guk, abenduaren 4an, horietako bakoitzari erantzuten zion eskaintza bat bidali genuen, sinatu zuten eskaintza baino hobea", azaldu du Ellisonek CNBCri eskainitako elkarrizketa batean.

Ellisonen arabera, gaurko eskaintza honakoa da: "akzioko 30 dolar, dena eskudirutan, 42.000 milioi dolarrekoa kapitalean, Ellison familiaren eta RedBirden babesarekin, eta 54.000 milioi dolarrekoa zorretan, Citi, Bank of America eta Apolloren konpromisoekin".

Gogoan izan behar da Netflix plataformak joan den ostiralean iragarri zuela 83.000 milioi dolarreko eskaintza aurkeztu zuela WBDren zati garrantzitsu bat erosteko, bi konpainien administrazio kontseiluek onartu duten akordio bat.

Akordio horren aurren, ordea, "Paramountek Netflixen kontraprestazioa baino 18.000 milioi dolar gehiago ematen dizkie akziodunei eskudirutan", esan du astelehen honetan Paramountek ohar batean, eta bere eskaintzarekin akziodunei zuzentzen zaiela gaineratu du, WBDren administrazio-kontseilua "proposamen apalago bat hartzera" doalako, eta horrek "erregulazioa onartzeko prozesu zail bat" ekarriko lukeelakoko.

"Wall Streeten gaude, non eskudirua errege den. Akziodunei gaur egun Netflixekin duten akordioa baino 17.600 milioi dolar gehiago eskaintzen ari gara, eta gure eskaintza zer den ikusten dutenean, alde bozkatuko dutela uste dugu", gaineratu du Ellisonek.

Gaurko albistearen ondoren, Paramount Skydanceren akzioak % 5,5 baino gehiago igo dira, WBDrenak ia % 6, eta Netflixenak, berriz, % 4,5 baino gehiago jaitsi dira.

Ellisonek ohartarazi du Netflixen eta WBDren arteko akordioak kalte egin diezaiokeela Hollywoodi ere, Netflixek 310 milioi harpidedun global baititu: "Lehen streamerra eta hirugarrena konbinatzen dituzunean, horrek aurrekaririk gabeko merkatu boterea duen konpainia bat sortzen du, 400 milioi harpidedun baino gehiagokoa. Hurrengo lehiakiderik handienak Disneyk, 200 milioi baino gutxixeago ditu. Hori txarra da Hollywoodentzat, txarra sortzaile komunitatearentzat eta txarra kontsumitzaileentzat ".

Netflixek Warner Bros eskuratuko du. Discovery 82 700 milioi dolarren truke
Ameriketako Estatu Batuak Zinema Teknologia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi