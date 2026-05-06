EKIALDE HURBILEKO GERRA

Iranen aurkako erasoaldia amaitu dela eta Ormuzko itsasartean fase berria abian dela iragarri du Marco Rubiok

Bestalde, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bertan behera utzi du Ormuzen blokeatuta dauden ontziei laguntza emateko “Askatasun proiektua”. Horrez gain, Estatu Batuek Ormuzen nabigazioa eta segurtasuna bermatzeko ebazpena aurkeztuko du NBEko Segurtasun Kontseiluan. 

(Foto de ARCHIVO) Un carguero en el golfo Pérsico, frente a las costas de Irán. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Zamaontzi bat Irango kostaldean. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agencias | EITB

Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek pasa den otsailaren 28an Iranen aurka abiatutako erasoaldia "amaitu" dela iragarri du Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak, Donald Trump presidente estatubatuarrak gerra bizpahiru astez luzatu daitekeela esan eta ordu gutxira. 

"Haserre epikoa operazioa amaitu da. Operatibo horretan ezarritako helburuak bete ditugu", adierazi du Rubiok prentsa agerraldi batean. Halaber, Estatu Batuek bakearen aldeko apustua egiten dutela eta berriro elkarrizketa mahaian esertzeko deia egin die Irango agintariei. 

Bestalde, Ormuzko itsasartean fase berria abian dela iragarri du Marco Rubiok, Ormuzko itsasartean harrapatuta dauden ontziak askatzeko (Askatasun proiektuari erreferentzia eginez).

Hala ere, ordu batzuk geroago, Trumpek iragarri du "epe labur batez" bertan behera gelditu dela Ormuzen blokeatuta dauden ontziei laguntza emateko Askatasun proiektua. 

Bestalde, AEBko Estatu Departamentuak iragarri du Ormuzen nabigazioa eta segurtasuna bermatzeko ebazpena aurkeztuko duela NBEko Segurtasun Kontseiluan, Bahrain eta "Golkoko bazkideekin" batera (Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, Kuwait eta Qatar). 

