Melenchon ezkertiarra 2027ko Frantziako presidentetzarako hautagai izango da
"Pribilegioek eta arrazakeriak egiten diote min gehien gure herrialdeari", salatu du politikari ezkertiarrak, eta Frantziako presidentetza lortzen badu, Espainiarekin eta "Latinoamerikako herrialde batzuekin" aliatuko dela ziurtatu du, Donald Trumpen eta Israelen AEBei aurre egiteko.
Jean-Luc Melenchonek (74 urte), Frantzia Intsumisoa (LFI) ezkerreko alderdi nagusiko buruak, 2027ko apirileko presidentetzarako hauteskundeetara aurkeztuko dela iragarri du igande honetan, Emmanuel Macron ordezkatzeko asmoz.
Frantziako iritzi publikoan polemika gehien sortzen duen figura politikoetako bat dela badakien arren, TF1 kanalean egin dioten elkarrizketa batean argi eta garbi esan du merezi duela "estatuko eta nazioarteko panorama politikoaren testuinguruaren eta premiaren aldeko saiakera berria egiteak.
2027rako Frantziako hauteskundeetako hautagai guztiak nortzuk izango diren oraindik ezagutzen ez bada ere (orain arte baieztatutako hautagaitza handi bakarra Edouard Philippe lehen ministro ohi kontserbadorearena zen), inkesta batzuek Melenchon jarri dute 2027ko apirileko lehen itzulian babes handiena izan dezakeen buruzagi aurrerakoi gisa.
Hala ere, galdeketa horiek berak galtzaile segurutzat ematen dute balizko bigarren itzuli batean, bigarren itzuli horretan Marine Le Pen (aurkeztu ahal izateko erabaki judizial baten zain dago), edo Jordan Bardella Le Penen bigarrena irazbazle joz.
Gaur gauean bertan zabaldu den inkesta berri baten arabera, hautesleen % 84k ez omen dute hautagai gisa nahi.
Eskuinak eta zentroak antisemita izatea leporatzen diote Melenchoni, Israelen inguruan egin dituen adierazpen batzuengatik, baita ezker moderatuaren zati batek ere.
2022an ezkerreko fronte sendo bat osatzeko gai izan zen baina une honetan LFI bere lehengo alderdiarekin ez du harreman onik eta horrek krisia eragin du Frantziako bi korronte aurrerakoi nagusien artean.
