Euskal Herrian dira jada Gazara zihoan Global Sumud flotillako bi euskal ekintzaile eta aske geratutako besteek aurrera jarraituko dute

21:00ak aldera iritsi dira bi ekintzaileak Loiuko aireportura. 175 ekintzaile atxilotu zituzten asteazkenean eta horietatik 36 ospitaleetan artatu behar izan dituzte. Guztiak aske utzi dituzte bi izan ezik, Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshe, palestinar espainiarra. 

18:00 - 20:00
EITB

Gaur iluntzean heldu dira Loiuko aireportura Gazara zihoan Global Sumud flotillan zihoazen euskal ekintzaileetatik bi: Bego eta Arantza. Duela hainbat ordutik han izan dituzte zain, Palestinako banderak eskuan, lagunak eta plataforma kideak eta harrera beroa egin diete iristean.

Besarkada, musu eta txaloen ondotik, Palestinaren aldeko plataformetako ordezkari banak hartu dute hitza, euskaraz eta gaztelaniaz, gertatu dena salatzeko, Israelek emandako tratu txarrak nabarmentzeko eta "Europaren pasibitatea" ere azpimarratzeko.

Kreta parean, nazioarteko uretan, geldiarazi zituen ekintzaileak asteazkenean, Israelgo armadak. 175 ekintzaile zihoazen ontzietan.

Flotillan zihoazen beste lau euskaldunak Grezian gelditu dira eta torturak eta tratu txarrak jasan dituztela salatu dute. 36 ekintzaile ospitaleetan artatu zituzten interbentzioaren ostean. 

Atzora arte atxilotuta egon dira Israelen eskutan, eta denak aske utzi dituzte bi izan ezik: Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshe, palestinar espainiarra.

Osasunez ondo egon arren, shock egoeran dago Saif Abukeshek ekintzailea, eta haren emazte Sallyk azaldu duenez, gose greba hasi du protesta gisa.

Abokatuek tratu txarrak ematea eta legez kanpoko galdeketak egitea leporatu diote Israeli.

Espainiako kontsulak bisita egin dio kartzelan eta Espainiako Gobernuak Saif aske uzteko eskatu du.

Flotilllako ekintzaileek diote aurrera jarraituko dutela eta itsasontziak berrantolatuko dituztela. 

