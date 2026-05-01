Israelek Global Sumud Flotillako bi ekintzaile eraman eta gainerakoak askatu ditu Kretan

Global Sumud Flotillak "legez kanpoko bahiketa" salatu du eta bi kide askatzeko nazioarteko presioa eskatu du; Israelek Gazaren aurkako itsas blokeoa defendatu du.

MADRID, 30/04/2026.- Captura de un video facilitado por la Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, que reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente. "Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud", explicaron en su canal de Telegram. Durante la madrugada denunciaron que Israel había interceptado a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes, según su rastreador. EFE/Global Sumud Flotilla -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak jakitera eman duenez, Global Sumud Flotillaren bi ekintzaile (Saif Abu Keshek eta Thiago Avila) atxilotu dituzte, galdeketa egiteko, Mediterraneoko nazioarteko uretan hogei ontzi baino gehiago atzeman ostean. Gainerako 170 atxilotuak Kreta uhartean askatu eta lehorreratu dituzte, Greziako Gobernuaren laguntzarekin.

Aktibistak Gazaren “legezko itsas blokeoa” hausten saiatzen ari zirela argudiatuz justifikatu du operazioa Israelek, eta Hamasen interesei eta “probokazio politiko” bati lotuta egotea leporatu dio ekimenari.

Global Sumud Flotillak bi ekintzaileak berehala askatzeko eskatu du, eta nazioarteko gobernuei Israelen aurkako presioa egiteko eskatu die, atxiloketak “ilegalak” direla esanez.

Bake Batzordeak, bere aldetik, flotilla kritikatu du, “aktibismo performatiboa” leporatuta, eta laguntza humanitarioa bere egituraren bidez bideratu behar dela defendatu du, indarrean dagoen su-etenaren eta Gaza berreraikitzeko nazioarteko planaren harira.

