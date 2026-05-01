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Israel traslada a dos activistas de la flotilla detenida y libera al resto en Creta

La Global Sumud Flotilla denuncia “secuestro ilegal” y exige presión internacional para liberar a dos de sus miembros; Israel defiende el bloqueo naval a Gaza..
MADRID, 30/04/2026.- Captura de un video facilitado por la Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, que reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente. "Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud", explicaron en su canal de Telegram. Durante la madrugada denunciaron que Israel había interceptado a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes, según su rastreador. EFE/Global Sumud Flotilla -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Captura de un video facilitado por la Flotilla Global Sumud. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Israelek Global Sumud Flotillako bi ekintzaile eraman eta gainerakoak askatu ditu Kretan
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Israel ha anunciado el traslado a su territorio de dos activistas de la Global Sumud Flotilla (Saif abú Keshek y Thiago Ávila) para ser interrogados tras la interceptación de más de veinte embarcaciones en aguas internacionales del Mediterráneo. El resto de los más de 170 detenidos han sido liberados y desembarcados en la isla griega de Creta, con la colaboración del Gobierno de Grecia.

Israel justifica la operación alegando que los activistas intentaban romper un “bloqueo naval legal” sobre Gaza y acusa a la iniciativa de estar vinculada a intereses de Hamás y a una “provocación política”.

La Global Sumud Flotilla ha exigido la liberación inmediata de los dos activistas restantes y ha pedido a los gobiernos internacionales ejercer presión sobre Israel, calificando las detenciones de “ilegales”.

Por su parte, la Junta de Paz ha criticado la flotilla, acusándola de “activismo performativo”, y ha defendido que la ayuda humanitaria debe canalizarse a través de su estructura, en el marco del alto el fuego vigente y el plan internacional para la reconstrucción de Gaza.

Israel Internacional

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