Israel traslada a dos activistas de la flotilla detenida y libera al resto en Creta
El Gobierno de Israel ha anunciado el traslado a su territorio de dos activistas de la Global Sumud Flotilla (Saif abú Keshek y Thiago Ávila) para ser interrogados tras la interceptación de más de veinte embarcaciones en aguas internacionales del Mediterráneo. El resto de los más de 170 detenidos han sido liberados y desembarcados en la isla griega de Creta, con la colaboración del Gobierno de Grecia.
Israel justifica la operación alegando que los activistas intentaban romper un “bloqueo naval legal” sobre Gaza y acusa a la iniciativa de estar vinculada a intereses de Hamás y a una “provocación política”.
La Global Sumud Flotilla ha exigido la liberación inmediata de los dos activistas restantes y ha pedido a los gobiernos internacionales ejercer presión sobre Israel, calificando las detenciones de “ilegales”.
Por su parte, la Junta de Paz ha criticado la flotilla, acusándola de “activismo performativo”, y ha defendido que la ayuda humanitaria debe canalizarse a través de su estructura, en el marco del alto el fuego vigente y el plan internacional para la reconstrucción de Gaza.
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