Trump asegura que la violencia política "siempre ha estado" presente en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política "siempre ha estado" latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.

En una entrevista para la cadena CBS, el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado no estar "seguro" de que ahora la violencia política sea "mayor que antes". A renglón seguido, el mandatario republicano ha querido alertar de lo "peligroso" que encuentra el "discurso de odio de los demócratas" para "el país", alegando encontrarlo "mucho más peligroso" que en tiempos pasados.

En esa misma entrevista, el magnate norteamericano ha sido interrogado sobre el atentado fallido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en Washington, que obligó a evacuar al propio Trump, así como a su mujer y primera dama, Melania Trump, y a todo su gabinete.

El jefe del Ejecutivo estadounidense ha abogado porque se vuelva a celebrar el referido evento "en un plazo de 30 días", avanzando que el mismo contará con "aún más seguridad y con un perímetro de seguridad más amplio".

Por otra parte, Trump ha asegurado que el policía que resultó herido durante el ataque se encuentra "al cien por cien" porque, ha reiterado, ni siquiera el agente "quería ir al hospital", sino que "fue porque se lo pidieron".

