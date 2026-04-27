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Trump asegura que la violencia política "siempre ha estado" presente en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.
WASHINGTON, 26/04/2026.- Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. EFE/ Pool Casa Blanca SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Intento de atentado contra Trump en la cena de corresponsales. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: AEBn indarkeria politikoa beti egon dela azpimarratu du Trumpek
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política "siempre ha estado" latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.

En una entrevista para la cadena CBS,  el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado no estar "seguro" de que ahora la violencia política sea "mayor que antes". A renglón seguido, el mandatario republicano ha querido alertar de lo "peligroso" que encuentra el "discurso de odio de los demócratas" para "el país", alegando encontrarlo "mucho más peligroso" que en tiempos pasados.

En esa misma entrevista, el magnate norteamericano ha sido interrogado sobre el atentado fallido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en Washington, que obligó a evacuar al propio Trump, así como a su mujer y primera dama, Melania Trump, y a todo su gabinete.

El jefe del Ejecutivo estadounidense ha abogado porque se vuelva a celebrar el referido evento "en un plazo de 30 días", avanzando que el mismo contará con "aún más seguridad y con un perímetro de seguridad más amplio".

Por otra parte, Trump ha asegurado que el policía que resultó herido durante el ataque se encuentra "al cien por cien" porque, ha reiterado, ni siquiera el agente "quería ir al hospital", sino que "fue porque se lo pidieron".

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