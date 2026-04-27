AEBn indarkeria politikoa "beti" egon dela azpimarratu du Trumpek

AEBko presidenteak ez du uste indarkeria politiko gehiago dagoela, baina demokraten gorroto diskurtsoaren "arriskuez" ohartarazi du.

WASHINGTON, 26/04/2026.- Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. EFE/ Pool Casa Blanca SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Trumpen aurkako atentatu saiakera korrespontsalen afarian. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Indarkeria politikoa ez da zerbait berria Ameriketako Estatu Batuetan, hori uste du behintzat Donald Trump herrialdeko presidenteak. Aitzitik, demokraten "gorroto diskurtsoa" herrialdearentzat "arriskutsua" dela ohartarazi du. 

CBS telebista kateari eskainitako elkarrizketan Trumpek adierazi duenez, ez dago ziur lehen baino indarkeria politiko gehiago dagoenik. Aldi berean, demokraten gorroto diskurtsoa iraganean baino arriskutsuagoa dela ohartarazi du. 

Elkarrizketa horretan bertan, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian gertatutako eraso saiakeraz ere galdetu diote. Arma bat zeraman gizon bat Etxe Zuriko korrespontsalen afarian sartu zen asteburuan, eta guztiak onik atera baziren ere, Zerbitzu Sekretuko agenteak aretoan sartu eta ebakuazio protokoloa aktibatu zuten. 

AEBko gobernuburuak korrespontsale afari hori "30 eguneko epean" berriro egitearen alde hitz egin du, eta "segurtasun handiagoa eta segurtasun perimetro zabalagoa" izango dituela aurreratu du.

Bestalde, Trumpek ziurtatu du erasoan zauritu zen polizia "ehuneko ehunean" dagoela.

Zure interesekoa izan daiteke

Sicialia ontzia Global Sumud Flotilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena

Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.

Gehiago ikusi
