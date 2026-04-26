Donald Trump onik atera dute, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian eraso saiakera bat izan ostean

Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Washingtongo Hilton hotelean egiten ari ziren afariaren atarian izua eragin ostean.

Agentziak | EITB

Arma bat zeraman gizon bat Etxe Zuriko korrespontsalen afarian sartu da bart, Donald Trump AEBko presidentea bertan zela. Eraso saiakera Washingtongo Hilton hotelean gertatu da, baina Zerbitzu Sekretuko agenteak aretoan sartu eta ebakuazio protokoloa aktibatu dute bertaratutakoen izu eta nahasmen irudien artean.

Tiro hotsak entzun dira afarian, eta bertaratutakoak mahaien azpian babestu dira segurtasun dispositiboak kontrola hartzen zuen bitartean. Lekukoen arabera, agenteak armatuta sartu dira eszenatokian, eta segundo gutxi batzuetan eraman dute presidentea, lekua husteko agindua ematen zuten bitartean.

Lehenengo informazioen arabera, erasotzailea ekitaldian sartzen saiatu da, arma luze bat zeramala. Gela nagusira iritsi aurretik geldiarazi dute, baina hainbat tiro egin ditu eraikinaren barruan, eta agente bat zauritu du; baina bere bizitza ez dago arriskuan, balen aurkako txalekoa zeramalako, presidentearen arabera.

Ondoren egindako agerraldi batean, Kash Patel FBIko zuzendariak baieztatu du atxilotuak arma luze bat zeramala eta ikertzaileak hondakin balistikoak aztertzen eta lekukoak elkarrizketatzen ari direla. "Lekuan jasotako elementu guztiak aztertzen ari gara", adierazi du. Aldi berean, herritarren laguntza eskatu du eta susmagarriaren aurrekariak sakon aztertzen ari direla ziurtatu du.

Bere nortasunaren inguruko baieztapen ofizialik ez badago ere, uste dute bakarrik jardun duela, eta hipotesi hori bat dator Donald Trumpek berak emandako bertsioarekin.

Presidenteak, Etxe Zuritik jada, larritasuna kendu dio gertakariari, eta tiratzailea une oro harengandik "oso urrun" zegoela azpimarratu du. Azaldu duenez, aretoa itxita zegoen, eta erasotzaileak ez du lortu hura zegoen lekura hurbiltzea. 

Gertaeraren larritasuna gorabehera, Trumpek Zerbitzu Sekretuaren jokabidea goraipatu du, "azkarra eta eraginkorra" izan dela esanez, eta egoera profesionaltasunez kontrolatu dutelako. Agintariak azpimarratu du etorkizunean berriro gerta litekeela, eta normaltasuna transmititzen saiatu da, baina aitortuz gaua "oso desberdina" izango dela.

AME6777.WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 25/04/2026.- Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos). EFE/ @realDonaldTrump / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Zure interesekoa izan daiteke

