Donald Trump onik atera dute, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian eraso saiakera bat izan ostean
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Washingtongo Hilton hotelean egiten ari ziren afariaren atarian izua eragin ostean.
Arma bat zeraman gizon bat Etxe Zuriko korrespontsalen afarian sartu da bart, Donald Trump AEBko presidentea bertan zela. Eraso saiakera Washingtongo Hilton hotelean gertatu da, baina Zerbitzu Sekretuko agenteak aretoan sartu eta ebakuazio protokoloa aktibatu dute bertaratutakoen izu eta nahasmen irudien artean.
Tiro hotsak entzun dira afarian, eta bertaratutakoak mahaien azpian babestu dira segurtasun dispositiboak kontrola hartzen zuen bitartean. Lekukoen arabera, agenteak armatuta sartu dira eszenatokian, eta segundo gutxi batzuetan eraman dute presidentea, lekua husteko agindua ematen zuten bitartean.
Lehenengo informazioen arabera, erasotzailea ekitaldian sartzen saiatu da, arma luze bat zeramala. Gela nagusira iritsi aurretik geldiarazi dute, baina hainbat tiro egin ditu eraikinaren barruan, eta agente bat zauritu du; baina bere bizitza ez dago arriskuan, balen aurkako txalekoa zeramalako, presidentearen arabera.
Ondoren egindako agerraldi batean, Kash Patel FBIko zuzendariak baieztatu du atxilotuak arma luze bat zeramala eta ikertzaileak hondakin balistikoak aztertzen eta lekukoak elkarrizketatzen ari direla. "Lekuan jasotako elementu guztiak aztertzen ari gara", adierazi du. Aldi berean, herritarren laguntza eskatu du eta susmagarriaren aurrekariak sakon aztertzen ari direla ziurtatu du.
Bere nortasunaren inguruko baieztapen ofizialik ez badago ere, uste dute bakarrik jardun duela, eta hipotesi hori bat dator Donald Trumpek berak emandako bertsioarekin.
Presidenteak, Etxe Zuritik jada, larritasuna kendu dio gertakariari, eta tiratzailea une oro harengandik "oso urrun" zegoela azpimarratu du. Azaldu duenez, aretoa itxita zegoen, eta erasotzaileak ez du lortu hura zegoen lekura hurbiltzea.
Gertaeraren larritasuna gorabehera, Trumpek Zerbitzu Sekretuaren jokabidea goraipatu du, "azkarra eta eraginkorra" izan dela esanez, eta egoera profesionaltasunez kontrolatu dutelako. Agintariak azpimarratu du etorkizunean berriro gerta litekeela, eta normaltasuna transmititzen saiatu da, baina aitortuz gaua "oso desberdina" izango dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Irango Atzerri ministroak Islamabad utzi du eta AEBko ordezkariek bertan behera laga dute beren bidaia
Araqchik gerra amaitzeko "esparru bideragarria" aurkeztu die Pakistango agintariei. Bestalde, Trumpek bere erabakia arrazoitu du esanez AEB indartsu dagoela gatazkan, eta ez duela bidaia luzeak egiteko beharrik. Gauzak horrela, erantsi du Iranek nahi duenean hots egin diezaiokeela AEBri.
Udal-hauteskundeak dituzte Palestinan, baita Gazan ere, eraso israeldarren erdian
Krisi-humanitario handian jarraitzen dute Gazako Zerrendan, eta bozketa egiten ari dira Deir al Balan ezarritako kanpaleku batean.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek negoziazioei ekingo diete berriro larunbatean Pakistanen
Hala baieztatu du ostiral honetan Etxe Zuriak, eta Steve Witkoff eta Jared Kushner bidaliko ditu elkarrizketak hasteko.
EBko liderrek neurri "zehatzagoak" eskatu dituzte krisi energetikoari aurre egiteko
Ekonomia eta Finantza ministroei agindu diete neurri zehatz eta eraginkorragoak lantzeko, epe laburrean martxan jarri ahal izateko.
NATOk gogoratu du itunak ez duela aurreikusten herrialde bat eteteko edo kanporatzeko aukerarik
Espainiako Gobernuak ziurtatu du defentsa komunarekin duen konpromisoa zalantzatik kanpo dagoela, Pentagonoak Espainia Aliantza Atlantikotik kentzea proposatu eta gero.
Espainia NATOtik kanporatzea proposatu du Pentagonoaren barneko mezu elektroniko batek
Zehazki, NATOko aliatu "zailak" zigortzea proposatu du, Iranen aurka egindako operazioak "nahikoa" ez babesteagatik. Sanchezek, bere aldetik, Espainiak Aliantza Atlantikoarekin erabateko kolaborazioa duela nabarmendu du. Agiri ofizialekin soilik lan egiten dutela gaineratu du, ez mezu elektronikoekin.
Israelek eta Libanok su-etena hiru astez luzatzea adostu dute
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du albistea, bi herrialdeetako ordezkariekin Etxe Zurian egindako bileraren ondoren. Halaber, epe laburrean Israelgo lehen ministroa eta Libanoko presidentea Washingtonen espero dituela azpimarratu du.
Ukraina EBra "lehenbailehen" batzeko eskatu die Zelenskik buruzagi europarrei
Kieverako funts europarrak desblokeatzea eskertu du Ukrainako presidenteak, bere herrialdearentzat erabaki "oso garrantzitsua" dela adieraziz.
Libanok uko egin dio Israelekin akordio batera iristeari, bere tropak hegoaldetik erabat erretiratzen ez baditu
AEBk negoziazioetan duen "funtsezko" papera nabarmendu du, eta Israelgo ordezkariei "presioa" egiteko eskatu dio Washingtoni.