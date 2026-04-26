Evacúan ileso a Donald Trump tras un intento de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Un hombre armado ha entrado esta pasada noche en la cena de corresponsales de Washington donde participaba el presidente de EE. UU. Donald Trump. El intento de ataque se produjo en el hotel Hilton de Washington, cuando varios disparos interrumpieron el evento en el que participaba Donald Trump junto a la primera dama, Melania Trump. Agentes del Servicio Secreto irrumpieron en la sala y activaron el protocolo de evacuación en medio de escenas de confusión entre periodistas y asistentes.
El sonido de los disparos, cuyo origen inicial no fue identificado, provocó que decenas de asistentes buscaran refugio bajo las mesas mientras el dispositivo de seguridad tomaba el control del recinto. Según testigos, los agentes accedieron armados al escenario y retiraron al presidente en cuestión de segundos, mientras se ordenaba desalojar el salón de baile.
Las primeras reconstrucciones apuntan a que el atacante intentó infiltrarse en el evento portando un arma larga. Fue interceptado antes de alcanzar el salón principal, pero llegó a efectuar varios disparos en el interior del complejo, hiriendo a un agente que, según el propio presidente, salvó la vida gracias a su chaleco antibalas.
En una comparecencia posterior, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que el detenido llevaba un arma larga y que los investigadores están analizando restos balísticos y entrevistando a testigos. “Estamos examinando todos los elementos recogidos en la escena”, señaló, al tiempo que pidió colaboración ciudadana y aseguró que se estudian en profundidad los antecedentes del sospechoso.
Aunque no hay confirmación oficial completa sobre su identidad, las autoridades consideran que actuó solo. Esta hipótesis coincide con la versión ofrecida por el propio Donald Trump, quien calificó al atacante como un “lobo solitario” y una persona con “graves problemas”, descartando por el momento una conspiración más amplia.
El presidente, ya desde la Casa Blanca, restó gravedad al incidente y subrayó que el tirador “estaba muy lejos” de él en todo momento. Según explicó, el salón estaba sellado y el atacante no logró aproximarse a la zona donde se encontraba. Trump relató que inicialmente pensó que el ruido era el de una bandeja cayendo antes de comprender que se trataba de disparos.
Pese a la gravedad del suceso, Trump elogió la actuación del Servicio Secreto, al que definió como “rápido y eficiente”, y defendió que la situación fue controlada con profesionalidad. El mandatario insistió en que el evento podría repetirse en el futuro y trató de transmitir normalidad, aunque reconoció que la noche “será muy diferente a lo planeado” tras un episodio que vuelve a poner el foco en la seguridad presidencial en Estados Unidos.
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