Albiste izango dira: EBko Migrazio eta Asilo Ituna, EHUren gradu eta graduondo amaierako ekitaldia San Mamesen eta ibilgailu elektriko berriaren aurkezpena Gasteizko Mercedesen
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 12n, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EBko Migrazio eta Asilo Ituna indarrean: Europar Batasuneko herrialdeek gaurtik aurrera Migrazio eta Asilo Ituna bete beharko dute, estatu kideek horretara egokitzeko bi urteko epea izan ondoren. Zenbait hiriburuk esparru berria benetan ezartzeko duten konpromiso-mailari buruzko zalantzek baldintzatutako testuinguruan sartu da indarrean. Hamarkada bateko negoziazioen emaitza izan da ituna onartzea, kideen arteko desberdintasunak gainditzeko helburuarekin.
- EHUren gradu eta graduondo amaierako ekitaldia San Mamesen: 2025-2026 ikasturteko EHUren lehen graduazio bateratua hartuko du San Mamesek gaur arratsaldean. 4.000 pertsonatik gora bilduko dira, kontzertuak, omenaldiak, zientzia eta elkartasuna ardatz izango dituen ekitaldian. Berrikuntzen artean, txapelak banatuko zaizkie graduatu berriei, birretak beharrean. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, 18:30etik aurrera.
- Auto elektriko berriaren aurkezpena Gasteizko Mercedesen: Gasteizko Mercedes-Benz konpainiak VLE ibiligailu elektriko berriaren produkzio hasieraren aurkezpen insitutzionala egingo du. Bertan izango dira Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Hereu Industria ministroa eta Mercedes-Benz-eko zuzendaritzako kideak.
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