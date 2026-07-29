Osakidetzako gehiengo sindikalak greba iragarri du udazkenean, "kolektibo guztien" lan baldintzak hobetu ditzaten eskatzeko
SMEk Osasun Sailarekin hitzartutako akordioa "partziala" dela salatuta, LAB, SATSE, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte irailetik aurrera, "aparteko orduetan oinarritutako eredua ez delako jasangarria".
Osakidetzako gehiengo sindikalak (LAB, SATSE, ELA, CCOO eta UGT) greba-dinamika bati ekingo dio udazkenean , "kolektibo guztientzako" lan-hobekuntzak eskatzeko.
Hedabideen aurrean eskainitako prentsaurrekoan, Osakidetzako sindikatu nagusiek asteazken honetan salatu dutenez, Euskadiko Medikuen Sindikatuak Osasun Sailarekin sinatutako akordioak egiturazko arazoak baztertzen ditu. Hori dela eta, "negoziazio globala" aldarrikatzen dute, "kalitatezko eta gainkargarik gabeko osasun publikoa bermatzeko".
Sindikatuek argudiatu dutenez, Osasun Sailaren eta Medikuen Sindikatuaren (SME) artean lortutako itunak ez die erantzuten ez medikuen ez osasun-sistema publikoaren benetako beharrei. Ohartarazi dutenez, akordio hori ohiko bideetatik kanpo sortu da, "Mahai Sektorialaren zeregina ahulduz", gainerako sindikatuak ere organo horretan ordezkatuta baitaude.
Aldarrikapenak: prekaritatearen amaiera eta eredu berria
Sindikatuen arabera, Osasun Sailaren estrategiak heldu gabe uzten die ezinbesteko arazoei, hala nola profesionalen gabeziari, belaunaldi-erreleboa bermatzeko zailtasunei edo zama asistentzial handiari. Salatu dutenez, "azken 25 urteetan egungo krisi antolatzailea betikotu duen autokontzertazio-sisteman oinarritutako eredua" finkatzen ari da.
"Aparteko orduetan oinarritutako eredua ez da jasangarria", ohartarazi dute. Ildo horretan, iragarritako mobilizazioen helburua langile-politikei "behin betiko norabide aldaketa" ematea da, hiru ardatz nagusiren bidez: Akordio Arautzailea eguneratzea, plantillaren azterketa egitea eta negoziazio kolektiboa defendatzea.
Kohesiorako deia
"NEGOZIAZIOA DEFENDATU. ORAIN DA GARAIA! Baldintza duinak kalitatezko osasun publiko baten alde" lelopean egingo dituzte protestak, eta mobilizazioen egutegiaren berri irailean emango dute.
Amaitzeko, gehiengo sindikalak herritarrei dei egin die protestekin bat egitera, eta argi utzi du grebak ez daudela kolektibo profesional jakin baten aurka bideratuta, Osasun Sailak "kategoria ezberdinak elkarren aurka jartzeko" duen estrategiaren aurka baizik.
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Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, Osakidetzako gainerako kolektibo profesional guztiekin hitz egiten jarraituko du. Iraileko mahai sektorialeko bilerara joateko deia egin die sindikatuen ordezkariei.
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